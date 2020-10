live EUROPA LEAGUE (21) - Sul velluto Benfica e AZ, cade il Leverkusen a Praga

vedi letture

Buona sera gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della seconda giornata di Europa League con le dodici gare in programma alle ore 21.

Gruppo A

Cluj-Young Boys 1-1 (62' Rondon, 67' Fassnacht)

Roma-CSKA Sofia 0-0

Gruppo B

Arsenal-Dundalk 3-0 (42' Nketiah, 44' Willock, 46' Pepé)

Molde-Rapid Vienna 1-0 (66' Omoijuanfo)

Gruppo C

Slavia Praga-Leverkusen 1-0 (80' Olayinka)

Nizza-H.Beer Sheva 1-0 (24' Gouiri)

Gruppo D

Benfica-Standard Liegi 3-0 (49' rig Pizzi, 66 rig Waldschmidt, 76' Pizzi)

Rangers-Lech Poznan 1-0 (68' Morelos)

Gruppo E

Granada-Paok 0-0

Omonia-PSV 1-2 (30' Jordi Gomez, 41' Malen, 92' Malen)

Gruppo F

AZ-Rjieka 4-1 (6' rig Koopmeiners, 20' Gudmundsson, 51' Karlsson, 60' Gudmundsson, 72' Kulenovic)

Real Sociedad-Napoli 0-1 (56' Politano)

---

CLUJ-YOUNG BOYS 1-0

1' - Partiti!

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

62' - GOL DEL CLUJ Arriva il vantaggio dei padroni di casa, conclusione di Rondon che grazie ad una deviazione manda in rete.

66' - GOL DELLO YOUNG BOYS! Doppio tentativo di Fassnacht, va a segno sul secondo tentativo per il pareggio svizzero.

Fine partita

ARSENAL-DUNDALK 3-0

1' - Partiti!

42' - GOL DELL'ARSENAL! Su azione di corner si sblocca la sfida, errore del portiere che si fa sfuggire la sfera con Nketiah che manda in rete a porta sguarnita.

44' - GOL DELL'ARSENAL! Nel giro di due minuti raddoppiano i Gunners, conclusione di Pepé murata ma sulla respinta Willock manda sotto la traversa.

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

46' - GOL DELL'ARSENAL! Subito il tris dell'Arsenal, grandissimo gol di Pepé che con il destro manda all'incrocio dei pali.

Fine partita

MOLDE-RAPID VIENNA 1-0

1' - Partiti!

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

66' - GOL DEL MOLDE! Dopo due occasioni sprecata stavolta è buona la spaccata di Omoijuanfo che manda in rete.

Fine partita

SLAVIA PRAGA-LEVERKUSEN 1-0

1' - Partiti!

22' - Leverkusen in dieci, espulso Bellarabi.

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

65' - Rigore fallito da Stanciu per i padroni di casa.

80' GOL DELLO SLAVIA! Dopo il rigore sbagliato stavolta colpisce su corner lo Slavia, colpo di testa vincente di Olayinka.

Fine partita

NIZZA-HAPOEL BEER SHEVA 1-0

1' - Partiti!

24' - GOL DEL NIZZA! Francesi avanti, traversone di Atal per Gouiri che con il mancino manda in rete.

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

Fine partita

BENFICA-STANDARD LIEGI 3-0

1' - Partiti!

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

49' - GOL DEL BENFICA! Avanti i portoghesi, rigore perfetto di Pizzi. Seconda rete consecutiva per lui.

66' - GOL DEL BENFICA! Ancora un rigore, stavolta al posto di Pizzi si presenta Waldschmidt dal dischetto e non sbaglia.

76' - GOL DEL BENFICA! Arriva la doppietta per il Benfica, doppietta di Pizzi che stavolta da fuori area non perdona. Tre gol nella competizione.

Fine partita

RANGERS-LECH POZNAN 1-0

1' - Partiti!

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

68' - GOL DEI RANGERS! Entra e segna Alfredo Morelos, colpo di testa vincente del colombiano.

Fine partita

GRANADA-PAOK 0-0

1' - Partiti!

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

Fine partita

OMONIA-PSV 1-2

1' - Partiti!

30' - GOL DELL'OMONIA! Un capolavoro di Jordi Gomez, conclusione spiovente da metà campo e sfera a rete con il portiere degli olandesi beffato.

41' - GOL DEL PSV! Arriva il pari meritato del PSV, destro vincente di Malen dopo l'azione orchestrata da Gotze.

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

92' - GOL DEL PSV! Negli ultimi assalti arriva il vantaggio degli olandesi, ancora Malen per la doppietta.

Fine partita

AZ-RJIEKA 4-0

1' - Partiti!

6' - GOL DELL'AZ! Si porta avanti subito la squadra olandese, dal dischetto non sbaglia Koopmeiners.

20' - GOL DELL'AZ! Tutto facile per i padroni di casa, imbucata di De Wit per Gudmundsson che davanti al portiere avversario appoggia in rete con il piattone destro.

Fine primo tempo

46' - Ripartiti!

51' - GOL DELL'AZ! Karlsson chiude l'incontro, stoccata perfetta in diagonale di Karlsson che non lascia scampo al portiere avversario.

60' - GOL DELL'AZ! A valanga gli olandesi, traversone di Koopmeiners per il mancino vincente di Gudmundsson, doppietta per lui.

72' - GOL DEL RJIEKA! Stop e tiro con il mancino a rete di Kulenovic, gol della bandiera dei croati.

Fine partita