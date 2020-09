live Europa League, a Nyon inizia il sorteggio! In attesa del possibile rivale del Milan

Oggi alle ore 14 a Nyon sarà sorteggiato il possibile avvesario del Milan ai play-off di Europa League, in programma il 1° ottobre e necessario per ottenere la qualificazione alla fase a gironi della competizione. Segui come di consueto il live di TMW!

14. 07 - I quattro gruppi del sorteggio - Ecco tutti e quattro i gruppi del sorteggio per i play-off di Europa League:

Group 1

Seeded

1 Basel (SUI) vs Anorthosis (CYP)

2 Viktoria Plzeň (CZE) / SønderjyskE (DEN)

3 Beşiktaş (TUR) / Rio Ave (POR)

Unseeded

4 CSKA-Sofia (BUL) / B36 (FRO)

5 AC Milan (ITA) / Bodø/Glimt (NOR)

6 Hapoel Beer-Sheva (ISR) / Motherwell (SCO)

Group 2

Seeded

1 Sporting CP (POR) / Aberdeen (SCO)

2 Mura (SVN) / PSV Eindhoven (NED)

3 Copenhagen (DEN) / Piast Gliwice (POL)

Unseeded

4 LASK (AUT) / Dunajská Streda (SVK)

5 Rijeka (CRO) / Kolos Kovalivka (UKR)

6 Rosenborg (NOR) / Alanyaspor (TUR)

Group 3

Seeded

1 Charleroi (BEL) / Partizan (SRB)

2 Wolfsburg (GER) / Desna Chernihiv (UKR)

3 Malmö (SWE) / Lokomotiva Zagreb (CRO)

Unseeded

4 Apollon Limassol (CYP) / Lech (POL)

5 Granada (ESP) / Locomotive Tbilisi (GEO)

6 St. Gallen (SUI) / AEK Athens (GRE)

Group 4

Seeded

1 Galatasaray (TUR) / Hajduk Split (CRO)

2 Shkëndija (MKD) / Tottenham (ENG)

3 Standard Liège (BEL) / Vojvodina (SRB)

4 APOEL (CYP) / Zrinjski (BIH)

Unseeded

5 Rostov (RUS) / Maccabi Haifa (ISR)

6 Willem II (NED) / Rangers (SCO)

7 Fehérvár (HUN) / Reims (FRA)

8 FCSB (ROU) / Slovan Liberec (CZE)

14.00 - Ci siamo: a Nyon inizia il sorteggio! - Vengono subito elencati i regolamenti per il sorteggio che avrà luogo nei prossimi minuti.

13.55 - Il Milan non sarà testa di serie - Il Milan, come noto, non sarà tra le teste di serie del sorteggio, avendo davanti a sé 15 club come ranking. La possibile sfidante dei rossoneri uscirà dunque tra queste tre partite:

Basilea-Anorthosis

Besiktas-Rio Ave

Viktoria Plzen-SønderjyskE

13.48 - Tutte le date - Il Milan affronterà i norvegesi del Bodo/Glimt, a San Siro, giovedì 24 settembre nel terzo turno di qualificazione. Poi, in caso di passaggio del turno, si giocherà l'accesso alle fasi a gironi di Europa League 2020-2021 al play-off in programma il 1° ottobre.

13.45 - Le possibili avversarie - La squadra rossonera se la vedrebbe ai play-off con una tra queste sei avversarie: Basilea, Anorthosis, Viktoria Plzen, SønderjyskE, Besiktas o Rio Ave.