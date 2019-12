LIVE TMW - Europa League, ai sedicesimi Inter-Ludogorets e Roma-Gent

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com: schiaccate F5 per aggiornare la pagina!

13.55: la reazione del Gent alla sfida alla Roma - Patrick Lips, direttore comunicazione de Gent, parla ai microfoni di TMW dopo il sorteggio che ha abbinato la formazione belga alla Roma: "Abbiamo giocato con la Roma dieci anni fa e non abbiamo ricordi eccezionali: perdemmo 1-7 in casa e 3-1 a Roma, è una squadra fortissima e noi sinceramente speravamo di pescare i Rangers. Sarà una grande sfida, anche a Gent, giocheremo nel nuovo stadio e credo che chi arriverà da Roma amerà il nostro stadio. Sarà una grande sfida".

13.45: le date di Roma e Inter - Le partite di andata dei sedicesimi si svolgeranno giovedì 20 febbraio, mentre le gare di ritorno si giocheranno giovedì 27 febbraio: il sorteggio degli ottavi invece si svolgerà venerdì 28 febbraio. Ancora da decidere le fasce orarie (18:55 o 21:00), ma possiamo già dedurre le date delle sfide di Roma e Inter:

Giovedì 20 febbraio 2020

Roma-Gent

Ludogorets-Inter

Giovedì 27 febbraio 2020

Inter-Ludogorets

Gent-Roma

13.35: Zanetti: "Non ci sono partite scontate" - Per il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti non ci sono partite scontate e la sfida al Ludogorets non fa eccezione: "Dipende dalla condizione e da tanti altri fattori, ora pensiamo al campionato. Vogliamo essere protagonisti in Europa League, dispiace essere usciti in Champions in quel modo".

13.14: via al sorteggio! Inizia la pesca, prima pescata è il Wolverhampton: sfiderà l'Espanyol, ennesima squadra spagnola che partecipa alla competizione. Bella sfida tra Bayer Leverkusen-Porto, meno affascinante quella che riguarda APOEL e Basilea. Il Cluj, che ha eliminato la Lazio, sfiderà il Siviglia: sfida molto complicata per i rumeni. L'Arsenal incontrerà l'Olympiacos, sicuramente con un nuovo tecnico. Sarà Roma-Gent e Inter-Ludogorets per quanto riguarda le due italiane impegnate nei sedicesimi: un sorteggio sicuramente morbido per i nostri colori. L'Ajax giocherà contro il Getafe, mentre l'Eintracht Francoforte sfiderà il Salisburgo.

SEDICESIMI DI FINALE

Wolverhampton-Espanyol

Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-Porto

Copenhagen-Celtic Glasgow

APOEL-Basilea

Cluj-Siviglia

Olympiacos-Arsenal

AZ Alkmaar-LASK Linz

Brugge-Manchester United

Ludogorets-Inter

Eintracht Francoforte-RB Salisburgo

Shakthar Donetsk-Benfica

Wolfsburg-Malmoe

Roma-Gent

Glasgow Rangers-Sporting Braga

13.05: inizia la cerimonia che precede il sorteggio - Via alla cerimonia che precede il sorteggio, con Josephine Henning primo ospite sul palco. Calciatrice tedesca, difensore della nazionale e pluripremiata in Francia e in patria, attualmente gioca all'Arsenal.

12.55: si avvicina il sorteggio di Europa League - Si avvicina il secondo sorteggio di giornata, quello che vede coinvolte Inter e Roma: a breve su TMW la consueta diretta da Nyon.

Le possibili avversarie dell’Inter : Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Olympiakos, Brugge, Apoel Nicosia, Copenaghen, Getafe, Sporting Lisbona, Cluj, Eintracht Francoforte, Glasgow Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Wolverhampton, AZ Alkmaar

Le possibili avversarie della Roma : Siviglia, Malmo, Basilea, LASK Linz, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent, Braga, Manchester United, Ajax, Salisburgo, Benfica

12.50: la date dei sedicesimi di finale - Le partite di andata dei sedicesimi si svolgeranno giovedì 20 febbraio, mentre le gare di ritorno si giocheranno giovedì 27 febbraio. Così come successo nella fase a gironi, le partite saranno divise in due fasce orarie: alle 18:55 e alle 21:00. Il sorteggio degli ottavi di Europa League si svolgerà venerdì 28 febbraio.

12.47: per la Roma concreto rischio di scontro con una big - Il rischio di un big match c'è ed è concreto. Perché l'urna di Nyon potrebbe riservare ostacoli molto difficili da sorpassare per la Roma che, giocoforza, non potrà essere quella vista con il Wolfsberger. Se è vero che nel girone, alla fine, ha avuto la peggio il Borussia Moenchengladbach grandissimo protagonista della Bundesliga, i giallorossi hanno dimostrato tutti i limiti non più palesati in A. La tranvata, quindi, è più che una mera probabilità: non sarebbe un capolavoro incrociare Siviglia, come sempre molto pericoloso nella "sua" competizione per eccellenza, oppure l'Ajax semifinalista nella scorsa Europa League, sebbene la giovinezza sia passata di moda quest'anno dopo la disfatta con il Valencia. Poi due inglesi come Manchester United e Arsenal, nobili decadute ma con un organico sterminato o quasi, oppure le portoghesi, perché Porto e Benfica sono abituate a ben altri palcoscenici che non quello dei sedicesimi di Europa League.

Di contro c'è la fortuna di non dovere incontrare l'Inter sin da subito, ma le altre sfide sembrano abbordabili. Il Celtic ha eliminato la Lazio ma non è inaffrontabile, l'Espanyol è sul fondo della classifica nella Liga, Linz e Malmoe potrebbero essere interessanti sparring partner. C'è anche un nugolo di gare un filo più complicate, dal Salisburgo di Haland e Szoboszlai e il Basilea.

12.30: l'Inter deve evitare il Wolverhampton - Potrebbe essere un turno comodo per l'Inter di Antonio Conte. Perché nell'urna delle non teste di serie non si trovano avversari di altissima levatura, escludendo la Roma che però non può essere incrociata per una questione di Federazione, almeno fino agli ottavi di finale. Così i nomi da evitare sono sostanzialmente quattro: il Wolverhampton che ha eliminato il Torino nei preliminari e che sta facendo un altro ottimo campionato in Premier League, l'Eintracht Francoforte finalista nella passata stagione e che ha già eliminato i nerazzurri nel momento della grana Icardi, il Bayer Leverkusen spedito fuori dalla Champions a causa della Juventus e lo Shakhtar Donetsk che, a Kharkiv, è sempre una brutta gatta da pelare (e che ha già vinto a San Siro in questa stagione.

Sicuramente meglio più sereni gli altri accoppiamenti, in particolare con Cluj e Ludogorets, oppure l'APOEL di Nicosia che è comunque andata vicina a battere l'Ajax nei playoff di Champions League. Da copertina l'eventuale sfida fra allenatori con i Rangers di Glasgow, perché di fronte ci sarebbe Steven Gerrard.

12.21: gli ottavi di finale di Champions League - In attesa dell'Europa League, ecco gli ottavi di Champions - Il Borussia Dortmund, che ha escluso l'Inter arrivando seconda in classifica nel gruppo che comprendeva anche Barcellona e Slavia Praga, sfida al PSG. Grande partita tra Real Madrid e Manchester City come secondo incrocio. L'Atalanta pesca il Valencia, evitando così tutte le corazzate spagnole e inglesi. Per l'Atletico Madrid sfida difficilissima contro il Liverpool, mentre il Chelsea è accoppiato al Bayern Monaco. Il sorteggio si conclude con il Napoli che viene accoppiato al Barcellona, non certo una pesca fortunata, e la Juventus al Lione, mentre Tottenham-Lipsia sarà l'ottavo incrocio della fase finale di Champions League 19/20. Sorteggio concluso, almeno due italiane su tre possono sorridere.

OTTAVI DI FINALE

Borussia Dortmund-PSG

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Monaco

Olympique Lione-Juventus

Tottenham-Lipsia

Napoli-Barcellona

11.55: Inter e Roma le squadre interessate in Italia - Sono due le italiane interessate, Inter e Roma, una testa di serie - i nerazzurri - mentre l'altra, dopo il secondo posto nel girone dietro l'Istanbuhl Basaksehir, è in seconda (e ultima) fascia. Le squadre dello stesso paese non si possono incontrare, così come quelle che hanno già giocato nello stesso girone. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa. Le gare di andata si giocheranno giovedì 20 febbraio, il ritorno la settimana dopo.

Le teste di serie

Celtic, Espanyol, Siviglia, Ajax, Salisburgo, Inter, Benfica, Malmoe, Basilea, LASK, Arsenal, Porto, Gent, Basaksehir, Braga, Manchester United.

Le non teste di serie

APOEL, Shakhtar, Bayer Leverkusen, Olympiacos, Club Brugge, Copenaghen, Getafe, Sporting Lisbona, Cluj, Eintracht Francoforte, Roma, Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Wolverhampton, AZ Alkmaar.

11.30 - Dopo aver deciso gli ottavi di Champions, c'è ancora lavoro per l'urna di Nyon: i sedicesimi di Europa League sono un altro appuntamento importante, specie per Inter e Roma, ansiose di continuare il proprio cammino europeo. Alle ore 13, subito dopo la Champions, l'estrazione delle prossime avversarie delle due italiane e la composizione dei sedicesimi di finale. Diretta sul satellitare per tutto il sorteggio, sui canali Sky Sport 24 e Sky Sport Football.