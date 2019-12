LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (ore 21.00) - Finali: United primo, ok il Porto

Premi F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

23.20 - È tutto per la diretta gol di Europa League, ormai il quadro dei sedicesimi di finale è completo. Lunedì 16 dicembre, alle ore 13.00, le squadre rimanenti conosceranno il loro destino: seguite il sorteggio in diretta sempre su TuttoMercatoWeb. Patrick Iannarelli vi augura un buon proseguimento di serata.

23.10 - Vediamo ora quali sono le squadre qualificate (*) e le classifiche finali dei vari gironi:

(G): Porto 10 (*), Rangers 9 (*), Young Boys 8, Feyenoord 5.

(H): Espanyol 11 (*), Ludogorets 8 (*), Ferencvaros 7, CSKA Mosca 5.

(I): Gent 12 (*), Wolfsburg 11 (*), Saint Etienne 4, Oleksandriya 3.

(J): Basaksehir 10 (*), Roma 9 (*), Borussia Mönchengladbach 8, Wolfsberger 5.

(K): Braga 14 (*), Wolverhampton 13 (*), Slovan Bratislava 4, Besiktas 3.

(L): Manchester United 13 (*), AZ Alkmaar 9 (*), Partizan (8), Astana (3).

23.05 - Sono terminate le gare delle ore 21.00, ecco i risultati della serata:

(G): Rangers - Young Boys 1-1

(G): Porto - Feyenoord 3-2

(H): Espanyol - CSKA Mosca 0-1

(H): Ludogorets - Ferencvaros 1-1

(I): Gent - Oleksandriya 2-1

(I): Wolfsburg - Saint Etienne 1-0

(J): Borussia Mönchengladbach - Basaksehir 1-2

(J): Roma - Wolfsberger 2-2

(K): Slovan Bratislava - Braga 2-4

(K): Wolverhampton - Besiktas 4-0

(L): Manchester United - AZ Alkmaar 4-0

(L): Partizan - Astana 4-1

RANGERS - YOUNG BOYS 1-1 (G)

21.00 - SI PARTE!

15' - Si lotta in mezzo al campo, padroni di casa che provano a far girare il pallone.

30' - MORELOS!!! RANGERS AVANTI!!! Il numero 20, solo davanti al portiere ospite, non sbaglia!!!

21.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.02 - SI RIPARTE!

49' - In questo momento gli scozzesi passerebbero come prima squadra del girone G.

89' - AUTOGOL DI BARISIC!!! Lo Young Boys pareggia i conti!!!

22.54 - FINISCE IL MATCH!!! Gli scozzesi si fanno raggiungere nel finale, ma passano al turno successivo. Fuori la compagine svizzera, ad un solo punto dal secondo posto.

FC PORTO - FEYENOORD 3-2 (G)

21.00 - SI PARTE!

11' - Berghuis ci prova su calcio di punizione, pallone respinto dall'estremo difensore del Porto.

14' - LUIZ DIAZ!!! IL PORTO SBLOCCA IL PUNTEGGIO!!! Marsman ci mette le mani, ma si fa scappare la palla da sotto le braccia!!!

16' - AUTOGOL DI MALACIA!!! Altro errore da parte della difesa olandese!!!

19' - BOTTEGHIN ACCORCIA LE DISTANZE!!! Sugli sviluppi di un corner il numero 33 non sbaglia!!!

22' - LARSSON!!! GLI OLANDESI PAREGGIANO I CONTI!!! L'attaccante svedese apre il piatto e non sbaglia!!!

31' - Il Porto prova a far girare la sfera, ma gli olandesi non stanno concedendo nulla in questo momento.

34' - SOARES!!! PORTO NUOVAMENTE IN VANTAGGIO!!! Mischia in area, il brasiliano non sbaglia!!!

21.50 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.02 - SI RIPARTE!

81' - Il Feyenoord prova ad aumentare il ritmo, ma al momento i padroni di casa gestiscono il match.

22.57 - FINISCE IL MATCH!!! Primo posto nel girone G per i portoghesi che trovano il successo in un match incredibile. Nulla da fare per il Feyenoord, ultimo in classifica.

ESPANYOL - CSKA MOSCA 0-1 (H)

21.00 - SI PARTE!

36' - Punteggio ancora fermo sullo 0-0, catalani che si qualificano come primi.

21.46 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.02 - SI RIPARTE!

84' - Errore collettivo da parte della difesa dell'Espanyol, Vlasic non sbaglia e trova la rete del vantaggio.

22.54 - FINISCE IL MATCH!!! Nonostante la sconfitta i catalani passano in prima posizione, nulla da fare per i russi che escono dall'Europa anche vincendo in Spagna.

LUDOGORETS - FERENCVAROS 1-1 (H)

21.00 - SI PARTE!

21' - Padroni di casa che stanno soffrendo, gli ospiti hanno bisogno di vincere per andare avanti.

24' - LUKOKI!!! IL LUDOGORETS PASSA IN VANTAGGIO!!! Gran tocco sotto per il numero 92 che non sbaglia!!!

21.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.02 - SI RIPARTE!

95' - GLI OSPITI PAREGGIANO NEL FINALE!!! Signevich non sbaglia!!!

22.54 - FINISCE IL MATCH!!! Un punto decisivo per i padroni di casa che volano ai sedicesimi. Per gli ospiti inutile la rete siglata in pieno recupero.

GENT - OLEKSANDRIYA 2-1 (I)

21.00 - SI PARTE!

7' - DEPOITRE SBLOCCA LA SFIDA!!! Padroni di casa subito in vantaggio grazie alla rete dell'attaccante belga!!!

16' - DOPPIETTA PER DEPOITRE!!! Azione manovrata, il numero 29 arriva e piazza la zampata vincente!!!

21.45 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.02 - SI RIPARTE!

54' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Denys Miroshnichenko calcia dal limite e non sbaglia!!!

22.53 - FINISCE IL MATCH!!! Vittoria importante per i padroni di casa che strappano il pass per i sedicesimi in prima posizione, ucraini che tornano a casa senza nessuna vittoria.

WOLFSBURG - SAINT ETIENNE 1-0 (I)

21.00 - SI PARTE!

43' - OCCASIONE PER IL WOLFSBURG! Palla sul palo respinta in qualche modo, i francesi si rifugiano in corner!

21.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.02 - SI RIPARTE!

52' - OTAVIO!!! PADRONI DI CASA IN VANTAGGIO!!! Assist di Brekalo, tedeschi avanti!!!

22.54 - FINISCE IL MATCH!!! Seconda piazza per i tedeschi che chiudono il girone con la seconda vittoria consecutiva, francesi che salutano la competizione continentale.

ROMA - WOLSBERGER AC 2-2 (J)

21.00 - SI PARTE!

5' - CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA!!!

7' - PEROTTI!!! LA ROMA PASSA IN VANTAGGIO!!! Il numero 8 non sbaglia dal dischetto!!!

10' - AUTOGOL DI FLORENZI!!! Gli ospiti trovano subito il gol del pareggio.

19' - DZEKO NON SBAGLIA!!! Roma che torna in vantaggio!!!

21.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.02 - SI RIPARTE!

64' - GOL WOLFSBERGER!!! Weissman non sbaglia!!!

22.53 - FINISCE IL MATCH!!! I giallorossi si complicano la vita ma conquistano la seconda posizione, austriaci che lasciano la competizione con un pareggio.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - BASAKSEHIR 1-2 (J)

21.00 - SI PARTE!

32' - THURAM!!! PADRONI DI CASA IN VANTAGGIO!!! Lainer confeziona, il numero 10 non sbaglia!!!

44' - PAREGGIO DEGLI OSPITI!!! Kahveci calcia da lontano, Sommer si fa scappare il pallone!!!

21.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.02 - SI RIPARTE!

91' - CRIVELLI!!! OSPITI AVANTI IN PIENO RECUPERO!!! Da due passi il francese non sbaglia!!!

22.54 - FINISCE IL MATCH!!! Nel finale i turchi strappano il passaggio del turno come prima squadra del girone, padroni di casa clamorosamente eliminati.

SLOVAN BRATISLAVA - BRAGA 2-4 (K)

21.00 - SI PARTE!

42' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! I padroni di casa passano in vantaggio grazie ad un gran diagonale di Sporar!!!

44' - FONTE!!! IL BRAGA PAREGGIA I CONTI!!! Portoghesi di nuovo in partita!!!

21.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.02 - SI RIPARTE!

70' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Moha, su assist di Sporar, non sbaglia!!!

72' - TRINCAO PAREGGIA SUBITO I CONTI!!! I portoghesi rimangono agganciati al match!!!

75' - AUTOGOL E OSPITI CHE TORNANO IN VANTAGGIO!!! Bozhikov segna nella propria porta!!!

93' - GOL!!!GOL!!! GOL!!! Paulinho di testa non sbaglia!!!

22.52 - FINISCE IL MATCH!!! Portoghesi che chiudono in testa al girone e con 0 sconfitte, nel gruppo K era praticamente tutto deciso già nella quinta giornata.

WOLVERHAMPTON - BESIKTAS 4-0 (K)

21.00 - SI PARTE!

21.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.02 - SI RIPARTE!

58' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Jota, di testa, non sbaglia!!! Grandissima azione di Cutrone in apertura di azione!!!

63' - ANCORA JOTA!!! Inglesi che raddoppiano grazie al portoghese!!!

67' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Dendocker salta di testa e trova il gol del 3-0!!!

69' - JOTA!!! TRIPLETTA IN 12'!!! Gran girata sul secondo palo, Cutrone non ci arriva ma il portoghese non sbaglia!!!

22.50 - FINISCE IL MATCH!!! Inglesi a valanga, decisiva la tripletta di Diogo Jota nel secondo tempo.

MANCHESTER UNITED - AZ ALKMAAR 4-0 (L)

21.00 - SI PARTE!

30' - Punteggio ancora bloccato ad Old Trafford, lo United non riesce a trovare spazi.

40' - I Red Devils gestiscono, con un pareggio arriverebbe comunque il passaggio del turno in prima posizione.

21.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.02 - SI RIPARTE!

51' - MARTIAL! PALLA CHE SI PERDE SULLA TRAVERSA! United ad un passo dal gol del vantaggio!

53' - YOUNG!!! UNITED AVANTI DOPO UNA GRANDE AZIONE!!! Red Devils ora in prima posizione nel girone!!!

58' - GREENWOOD!!! Lo United trova il gol del 2-0 con un gran destro del numero 18!!!

62' - JUAN MATA!!! LO UNITED CALA IL TRIS!!! Lo spagnolo, dal dischetto, non sbaglia!!!

64' - POKER UNITED!!! Greenwood non sbaglia, doppietta e serata da non dimenticare!!!

22.50 - FINISCE IL MATCH!!! I Red Devils non soffrono mai e nel giro di dieci minuti ne segnano quattro conquistando la vetta del girone. Olandesi che chiudono in seconda posizione.

PARTIZAN - FC ASTANA 4-1 (L)

21.00 - SI PARTE!

4' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Il Partizan sblocca subito il match!!! Sadiq lavora un bel pallone in area di rigore, poi Soumah conclude a rete e sblocca il match!!!

22' - SADIQ NON SBAGLIA!!! Il numero 9 sfrutta l'assist di Tosic e di piatto supera per la seconda volta Eric!!!

26' - ASANO CALA IL TRIS!!! Ancora un assist di Sadiq che sta dominando in mezzo l'area di rigore!!!

21.45 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

22.02 - SI RIPARTE!

77' - SADIQ!!! I PADRONI DI CASA CALANO IL POKER!!! Il numero 9 sfonda sulla destra e trova il gol del 4-0!!!

80' - ROTARIU!!! L'ASTANA ACCORCIA LE DISTANZE!!! Gran conclusione, ma ormai i padroni di casa gestiscono.

22.48 - FINISCE IL MATCH!!! Padroni di casa che chiudono con una netta vittoria, ma entrambe le compagini tornano a casa.

20.56 - Squadre in campo, tra poco si parte!

20.46 - Manca pochissimo al calcio di inizio, seguiremo tutti i 12 match delle ore 21.00 per capire chi raggiungerà i sedicesimi di finale.

20.35 - Ci sono ancora tante situazioni da risolvere, la Roma deve assolutamente vincere per poter essere sicura di passare il turno.

20.25 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, calcio di inizio alle ore 21.00. Ricordiamo che anche la Roma scenderà in campo alle ore 21.00.

20.20 - Tutto o niente, nella sesta giornata di Europa League. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle gare delle ore 21.00.