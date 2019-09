LIVE TMW - Finlandia, Kanerva: "Con l'Italia non firmo per un pareggio"

Fonte: Dall'inviato a Tampere

14.20 - Fra dieci minuti è prevista la conferenza stampa di Markku Kanerva, tecnico della Finlandia, alla vigilia della sfida contro l'Italia.

14.34 - Prende la parola il tecnico della Finlandia. "Oggi ci siamo allenati un po', ma non abbiamo fatto troppo. Ho dato più tempo libero ai giocatori".

Sul capitano di domani. "Normalmente ci sono Tim Sparv e Lucas Hradecky, domani si vedrà".

Sul modulo di giocare contro l'Italia. "Abbiamo diverse possibilità, probabilmente giocheremo in modo difensivo".

Su Pukki. "E' buono, è in forma ora, sta segnando molto. Abbiamo delle altre opportunità, ora sta giocando davvero bene".

Sul firmare per un pareggio. "No. Un pareggio contro l'Italia sarebbe una cosa positiva, ma se domani dovessimo avere la possibilità di vincere e poi pareggiare non sarei contento. Io le proverò tutte domani.

Sull'ultima sfida giocata dall'Italia. "L'Armenia ha cominciato forte, ha fatto il primo gol, ma l'Italia ha mostrato di potere recuperare e poi vincere".

14.55 - Termina la conferenza stampa.