LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Grande orgoglio. Felici per Commisso"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23.10 - La Fiorentina ha vinto in rimonta per 1-2 la sfida in casa del Sassuolo. Mister Vincenzo Montella (in tribuna per squalifica), parla in conferenza stampa dal Mapei Stadium.

23.25 - Inizia la conferenza.

A che punto siete dopo questa rimonta?

"E' un grande orgoglio perché è una vittoria arrivata con merito. La squadra non ha perso il cammino, i ragazzi hanno dimostrato grande maturità e hanno dato delle risposte importante. Voglio fare una dedica al presidente, era la prima vittoria con la sua presenza e sono felice per lui e la sua famiglia".

Nel secondo tempo si è vista un'altra squadra.

"Nel primo tempo loro non hanno creato molto ma eravamo un po' più timidi, eravamo un po' bassi per i nostri standard. Nel secondo tempo il coraggio è venuto fuori, abbiamo rubato qualche palla in più, poi il cambio di modulo è stata una coincidenza perché ci vuole anche fortuna che sposti un giocatore e dopo 10 secondi ti fa l'assist. Il Sassuolo aveva due giorni di riposo in più e la squadra ha finito, fisicamente, meglio dell'avversario a dimostrazione che conta la testa".

Ci racconti la tua partita accanto a Ribery?

"E' stato molto partecipe. Mi ha consigliato anche i cambi (ride, ndr) e ne terrò conto".

Come mai non hai cambiato il modulo all'inizio?

"Non volevo minare le certezze alla squadra dopo un ko. Quando ho visto la squadra sicura, ho cambiato ed è stato più facile cambiare".

Come ha fatto a girare la sua avventura in viola?

"La squadra è stata ribaltata con 18 calciatori e nonostante questo abbiamo fatto ottime prove. Sono felice di questo andamento, va al di là di quello che ci aspettavamo".

23.30 - Termina la conferenza stampa.