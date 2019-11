LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Non possiamo permetterci debacle simili"

Fonte: dalla sala stampa della Sardegna Arena

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, interverrà in conferenza stampa al termine della gara persa dai suoi alla Sardegna Arena contro il Cagliari per 5-2.

15.06 – Inizia la conferenza stampa.

Perché la Fiorentina non è scesa in campo?

"L'ho detto ai ragazzi, va dato merito al Cagliari ma per alcuni tratti della gara ci siamo vergognati. Non so il perché di questa prestazione, non voglio appellarmi a nessun alibi: a livello mentale non siamo stati all'altezza. Dobbiamo capire anche i motivi della riscossa sul 5-0, ma non possiamo permetterci debacle simili".

Sentite le pressioni su di voi?

"Oggi non è colpa dei ragazzi, ci mancherebbe. Per dire un nome, oggi ho visto un Vlahovic diverso prima e dopo il gol. C'è un po' di tensione, ci può stare quando si ha a che fare con ragazzi giovani. Sono calmo, ma ho un bruciore di stomaco che non vi dico".

Quanto le è dispiaciuto lasciar andare via Simeone?

"Nessun rimorso, il ragazzo non era più sereno a Firenze ed è giusto che sia andato a giocare. Sono contento per lui e per quello che sta facendo a Cagliari".

Vlahovic rappresenta qualcosa in più di una certezza?

"Può diventare un crack, ha tutto il nostro sostegno e siamo contenti di lui. Avrà il suo spazio, noi crediamo molto in lui".

Divario di condizione atletica?

"Questo succede quando non ci sei con la testa, loro andavano forte perché sono forti. Per lunghi tratti si è vista un po' di differenza, ma bisogna essere cauti nei giudizi".

Non pensa di essere troppo ingeneroso con i suoi ragazzi?

"Non è un problema di modulo, assolutamente. Ci aspettavamo un Cagliari così, proprio per questo mi arrabbio per non dire altro. Serviva altro".

Anche lei è stato un calciatore giovane, ma sembrava essere più maturo.

"Credo sia un problema di velocità del calcio, sono cambiati i tempi: non c'era internet, non c'era tutta questa velocità. Ci mancherebbe altro, sono altri tempi".

15.14 – Termina la conferenza stampa.