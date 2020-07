live Fonseca: "Giocheremo con la difesa 3. Fazio titolare, Dzeko lo valuteremo domani"

16.15 - La Roma vuole dare continuità di risultati dopo la vittoria di mercoledì contro il Parma, ma dovrà farlo senza diversi assenti. Santon e Smalling rimarranno a Trigoria a causa dei problemi muscolari accusati a inizio settimana, mentre saranno squalificati Mkhitaryan e Cristante. Alle 16.30, intanto, parlerà Fonseca per presentare la sfida di domani contro il Brescia.

C'è stato il sorteggio dell'Europa League, che idea si è fatto?

"Devo dire che in questo momento sono tutte squadre difficili. Non dobbiamo pensarci, abbiamo la partita col Siviglia. Se poi vinciamo, vedremo. Sono tutte squadre forti in questo momento".

Novità su Smalling?

"Stiamo lavorando per avere Smalling in Europa League. Sono fiducioso che possa giocarla"

Per confermare il nuovo indirizzo tattico ricorrerà a Fazio?

"Giocheremo a 3 e Fazio giocherà domani per sostituire Cristante"

Dzeko come sta?

"Vediamo, non possiamo dimenticare che ha fatto le ultime due partite e ci sono pochi giorni per recuperare. Ho parlato con lui ieri ed era un po' stanco. Vorrei riparlarci oggi per decidere".

Kolarov può giocare nei tre centrali?

"Come ho detto, domani giocherà Fazio. Penso che Kolarov possa giocare in questa posizione come fatto in passato".



Cosa manca a Pellegrini per diventare un campione?

"Io non sono mai soddisfatto, ma io ho totale fiducia in Pellegrini. Voi sapete che mi piace tanto, è un giovane che deve migliorare e non possiamo dimenticare che è stato infortunato durante la stagione, ma penso che possa migliorare ancora".

Quanto incidono i valori fisici e mentali sulla squadra?

"Tutti gli aspetti sono importanti. Se stiamo bene fisicamente poi stiamo bene anche mentalmente e tatticamente. Sono tutti collegati. Non posso dire che la preparazione valga il 100% o la testa il 20%. Sono tutti collegati".

Nel giro di pochi giorni ha escluso prima Bruno Peres e poi Kluivert dai convocati. Il motivo era lo stesso?

"Escludere Bruno Peres era una scelta tecnica, Kluivert invece non mi era piaciuto durante l'allenamento prima del Parma. Ho parlato con lui e non è stato convocato. Penso che Justin abbia reagito bene. Se oggi si allena bene sarà un'opzione per domani".

Chi tra Pastore, Under, Kluivert, Carles Perez e Perotti ha più chance di giocare domani al posto di Mkhitaryan? Quanti minuti ha Zaniolo nelle gambe?

"Sono tutti giocatori che possono giocare domani al posto di Mkhitaryan. Su Zaniolo ho sempre detto che è stato tanto tempo infortunato. Dobbiamo scegliere il tempo giusto per fargli giocare più minuti. Per me prima viene la squadra. Se ci sarà possibilità giocherà qualche minuto in più".

Kolarov non ha giocato le ultime due partite, come mai?

"Spinazzola è stata una scelta e ha fatto due buone partite. Se domani giocherò con Kolarov so che è pronto perché lavora con qualità ed è pronto".

Contro il Parma avete sfruttato molto le corsie esterne, ma non è poi arrivato il gol. Cosa è mancato?

"Dobbiamo capire gli avversari e la partita. Il Parma difende bene vicino l'area e con molti giocatori. Non è facile trovare spazio. Devo dire che dobbiamo migliorare le due situazione: l'occupazione degli spazi e l'ultima scelta".

Farà pochi cambi anche domani?

"Non abbiamo Cristante e Mkhitaryan. Non voglio cambiare molto. Abbiamo in ballo la situazione di Dzeko e dobbiamo capire se sarà pronto o no".

Veretout è stato uno dei migliori, è imprescindibile?

"Nessuno lo è e non solo nella Roma, ma in tutte le squadre. E' in un grande momento e sta giocando molto bene e con fiducia. E' un giocatore importantissimo".

