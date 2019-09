LIVE TMW - Gasperini: "Muriel sta bene, ma non vogliamo rischiare nulla"

Fonte: Dall'inviato al Maksimir Stadion

17.45 - È prevista per le 18 la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, alla vigilia della sfida contro la GNK Dinamo, valevole per la prima giornata di Champions League, in programma domani alle ore 21 al Maksimir Stadion di Zagabria.

18.07 - Inizia ora, nella sala stampa dell'impianto croato, la conferenza stampa.

Quest'emozione vi coinvolge?

"Sì, ma è positiva, è qualcosa che ci siamo conquistati sul campo, in un campionato straordinario. Per la prima volta nella storia dell'Atalanta c'è l'opportunità di giocare questa manifestazione. Abbiamo sensazioni positive, siamo felici del traguardo e di potercela giocare. Poi ci sono le partite, questa è la prima, c'è la curiosità per questo impatto. Sappiamo che il livello della Champions sia superiore, ma nello stesso tempo c'è fiducia e curiosità per vedere cosa siamo capaci di fare".

Cos'ha Muriel?

"Sta bene, non vogliamo rischiare niente, il suo infortunio è di piccola entità. Abbiamo fiducia che domani possa essere disponibile"

La vostra presenza è la vittoria della meritocrazia?

"I nostri avversari hanno vinto il campionato, in Croazia, in Ucraina e in Inghilterra, hanno tutti dei meriti. Noi, forse, rispetto ad altri club abbiamo un bacino più piccolo, meno risorse, per questo il nostro merito è anocra maggiore".

Le va bene l'esordio al Maksimir?

"È un girone di sei partite, è una gara importante ma non è decisiva. I propri obiettivi, di qualificazione o di miglior piazzamento possibile, matureranno grazie alle prossime partite. L'impatto iniziale dà subito la misura delle possibilità, ma non è determinante. Il calendario va accettato"