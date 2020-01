LIVE TMW - Genoa, Marroccu: "Nicola ha leadership, concentrati sul campo"

Fonte: Dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

Insieme a mister Davide Nicola, c'è anche il direttore sportivo rossoblu Francesco Marroccu. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

11.27 - Inizia la conferenza stampa di Francesco Marroccu.

Gli acquisti di Perin, Behrami e Destro?

"La scelta dei calciatori è stata successiva alla scelta degli uomini. Perin, Behrami e Destro devono portare le loro qualità umane e caratteriale e devo mettersi a disposizione dei dettami tecnici e tattici dell’allenatore".

La scelta di Nicola?

"Credo che la dimostrazione più grande dell’ultima scelta fatta sia la stata la conferenza stampa odierna. Si tratta di una persona che ha una leadership naturale. Ha un senso di apparenza spiccato, il tutto aggiunto ad una grande esperienza sul campo. Mai scelta fu così azzeccata. Ha avuto un impatto su di noi e sullo staff come se fossimo partiti dal primo giorno di ritiro. Siamo stati accolti da tutte le persone del Genoa che già lavorano qui da anni in maniera molto naturale e ben disposta. Credo sia la ricetta giusta per andare a prendere i risultati sul campo".

Ci saranno altri innesti?

"Oggi dobbiamo considerare la conferenza stampa come pre-gara. La settimana prossima andremo a giocare la Coppa Italia e poi a Verona. Il mister sta lavorando su questo gruppo, sono arrivati tre innesti e da qui a domenica prossima non faremo e non parleremo di mercato. Ci concentriamo solo sulle partite".

11.47 - Termina la conferenza stampa di Francesco Marroccu.