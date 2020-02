vedi letture

live Genoa, Nicola: "La squadra mi ha emozionato, un orgoglio gli applausi finali"

14.46 - Dopo quattro risultati utili di fila il Genoa si ferma. I rossoblu sono usciti a testa altissima dal match contro la Lazio, perso per 3-2. Fra pochi istanti il tecnico Davide Nicola analizzerà la gara in conferenza. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

15.29 - Mister Davide Nicola entra nella sala stampa. Inizia la conferenza.

Più forte l'orgoglio degli applausi finali o più amareggiato del mancato pareggio?

"Oggi è più l'emozione perchè la squadra mi ha emozionato fortemente e poi perchè la reazione della nostra gente mi ha reso particolarmente orgoglioso perchè ho visto un senso di voler costruire e immedesimazione che io cerco. Non si può aprire la testa se non si apre il cuore, come disse Platone e mai detto fu più così corretto. La cosa che mi è piaciuta è stata l'amarezza costruttiva per non aver preso un punto perchè nei numeri è stata una prestazione importantissima. La Lazio ha la classifica che ha perchè ha avuto una continuità di risultati. Il gol iniziale ha portato in noi il desiderio di poter fare la partita, ovvero il secondo step che dobbiamo fare. A parte il risultato, mi sono divertito. Dobbiamo mantenere questa amarezza per dire che ci siamo. Non troviamo scuse, ci sono molti margini di miglioramento. Vogliamo fare di più. Sono convinto che con questa simbiosi possiamo fare grandi cose e non dobbiamo accontentarci. Dobbiamo essere consapevoli che oggi abbiamo perso qualcosa".

Il cambiamento della squadra?

"Credo che stiano seguendo quello che vogliamo fare e lo fanno con un senso di appartenenza fondamentale. Poi si può migliorare nell'espressione di squadra e nella lettura di certe dinamiche.

La direzione arbitrale.

"Io ho parlato solo col quarto uomo ma non me ne frega niente perchè sposterei l'attenzione dalla voglia di migliorare. Cosa potevamo fare noi in più rispetto a queste dinamiche che si sono verificate? Avrei voluto mettere più palloni in area, ci sono momenti in cui la pressione deve diventare più verticale perché non ci sono più trame di gioco lineari. Si migliora con gli allenamenti, alzando il ritmo perchè è una situazione dove possiamo allenarci a fare meglio".

La Lazio può vincere lo scudetto?

"La Lazio ha dimostrato di essere lì perchè c'è un processo di crescita dietro. Una partita come oggi la Lazio l'ha vinta nel momento in cui producevamo il massimo e l'ha vinta con una qualità con un colpo balistico importante. Certo che può competere per lo scudetto. Io parto dalla mia visione: a Marassi verranno tante squadre che lottano per la salvezza. Dello scudetto interessa poco".

L'applauso finale?

"Non è stato fatto perchè è come se avessimo vinto ma perchè c'è un'immedesimazione in corso. Voglio solo fare il massimo per meritarmi l'espressione d'amore che la gente sta avendo per noi".

Fra le ipotesi c'è di giocare a porte chiuse. E' la via giusta?

"Non lo so. Non è facile rispondere a questa domanda senza dire stupidaggini. Credo che anche questa sia un'opportunità. In Italia c'è gente capace per trovare una soluzione a una situazione che sta avendo un impatto mediatico importante. Speriamo di avere gente competente che possa spiegare quello che sta succedendo. La cosa che spero è che si possa avere una scelta qualitativa per tutti, che si mantenga la veridicità per tutto".

15.43 - Termina la conferenza stampa di Davide Nicola dopo la sfida contro la Lazio.