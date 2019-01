LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Lunedì alle 15 è una sconfitta per tutti"

Fonte: Inviato a Pegli

Due giorni alla sfida contro il Milan. Il Genoa è pronto a tornare in campo dopo la pausa. All'orizzonte c'è il la sfida contro il Milan che si giocherà al "Ferraris" lunedì alle 15. Fra pochi istanti il tecnico rossoblu Cesare Prandelli interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

13.40 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa si aspetta dopo il ritiro in Spagna?

"Una partita molto impegnativa, molto importante. Mi aspetto coraggio, esuberanza e voglia di mettere in difficoltà una grande squadra. Sono curioso, i ragazzi hanno lavorato veramente bene ora abbiamo voglia di fare una grande prestazione e portare a casa punti".

Cosa ne pensa dell'eventuale trasferimento di Piatek al Milan?

"Io sono abituato a parlare di cose reali e concrete. Il ragazzo si è allenato in maniera seria. Se ci sarà l'ufficialità ne parlerò. Ora c'è la partita, sarà molto impegnativa".

Chance per Favilli?

"L'importante è che tutti siano pronti perché anche a partita in corso tutti possono essere determinante. Mi piace avere dubbi fino all'ultimo giorno perchè vuol dire che tutti stanno lavorando bene".

Cosa cambia fra una difesa a tre e una difesa a quattro?

"Cambiano diverse cose. Quando giochi con un 3-5-2 i difensori hanno riferimenti particolari, lavorano singolarmente sulle situazioni. Nella difesa a quattro i difensori devono avere la stessa idea e quindi è più coinvolgente. E' però più impegnativo a trovare più equilibrio. In questa settimana ho cercato di capire ancora meglio le caratteristiche dei giocatori".

Zukanovic?

"E' un giocatore di esperienza che si è allenato benissimo e l'ho trovato motivato. Ho parlato con lui, ha molta voglia di dimostrare le proprie qualità e abbiamo pensato bene di tenerlo. E' una risorsa, un giocatore che può riaprir

TMW: gara che si giocherà lunedì alle 15. Sconfitta per tutti?

"E' una brutta sconfitta perchè la città avrebbe meritato un orario diverso perché le persone che lavorano vanno rispettate Genova è una città che lavora e in difficoltà. E' una sconfitta per tutti".

Lo stadio vuoto può influire?

"Speriamo che non ci siano troppe cose. Abbiamo già il Milan da affrontare. Mi auguro di scendere in campo e trovare i nostri tifosi vicini. Noi abbiamo bisogno della gente e quando scendiamo in campo abbiamo uno stadio che può darci qualcosa in più. Mi auguro di trovare uno stadio con tanta gente, poi capisco l'amarezza, capisco che è un calcio che per i tifosi è difficile da accettare. Queste purtroppo sono situazioni determinate e noi dobbiamo essere seri e professionisti".

Le condizioni di Hiljemark e Sandro.

"Non sono disponibili".

Che Milan si aspetta?

"Una squadra con un organico importante e che ha il dovere sempre di rappresentare una società blasonata. Mi aspetto una squadra superblasonata con la voglia di raccogliere punti. A noi manca la partita. Per noi le difficoltà saranno nei primi quindici minuti".

Che effetto le fa avere Gattuso in panchina?

"Ho grande stima di Rino perchè è sempre sé stesso ed è una persona di grande sensibilità. E' un grande allenatore, sta bruciando le tappe ma ha mantenuto la sua umiltà".

Il Milan sarà in emergenza.

"Non dobbiamo dimostrare niente agli altri ma a noi stessi. Noi dobbiamo dimostrare di essere, specialmente in casa, una squadra con idee e che ha voglia di fare la partita".

Kouamé?

"E' uno di quei giocatori che ha una base straordinaria ma anche lui non sa quale può essere la sua strada per essere un grandissimo giocatore. Giocare da esterno o seconda punta non cambia molto. Io sono convinto che lui può avere la possibilità di dare ancora tanto".

Veloso?

"L'ho visto motivato. Un giocatore che con questa esperienza mette in campo questa esperienza è un giocatore ritrovato. Quando siamo in difficoltà ha sempre la possibilità con la tecnica di iniziare l'azione".

Lazovic tornerà a destra con l'arrivo di Pezzella?

"Abbiamo provato due soluzioni di gioco, mi prendo ancora un giorno per decidere. Nessuno è sicuro del posto perchè voglio giocatori mentalmente pronti".

13.52 - Termina la conferenza stampa.