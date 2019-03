LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Segnale importante per i ragazzi"

Fonte: Inviato a Marassi

Grande vittoria e di prestigio per il Genoa che a Marassi ha piegato la capolista Juventus dopo un’ottima prestazione. Fra pochi istanti il tecnico rossoblu Cesare Prandelli interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Come ti vuoi godere questo post-gara?

"Quando vedi tutta la gente soddisfatta - perchè io ho la fortuna di lavorare in un posto dove tifano Genoa - la percezione che hai e che tutti sono felici per questa maglia. Sono felice per tutti, per la gente. Siamo stati bravi a fare le cose che abbiamo preparato. Questo può essere un segnale importante per i ragazzi perchè devono essere convinti di quello che fanno".

Andato tutto da 10 e lode.

"Per prima cosa devi avere dei giocatori che entrano che sono dei campioni. Quando abbiamo visto la lista eravamo pensierosi su come affrontare la squadra e abbiamo optato con Lazovic alto. Nella fase di ripartenza cogliere gli spazi che loro creavano. Segreti nel calcio non ce ne sono: quando una squadra è compatta puoi raddoppiare su grandi giocatori e avere la consapevolezza che abbiamo avuto oggi".

Il gol di Sturaro.

"Sono veramente felice. Da quando è arrivato ha lavorato tanto. La capacità di leggere le situazioni è da grande giocatore".

Cambiati gli obiettivi? Ci saranno tante big a Marassi, il Genoa può prenderci gusto.

"Diciamo che quando fai prestazioni di questo tipo i ragazzi devono tornare alla ripresa degli allenamenti con la consapevolezza di fare grandi prestazioni. Il nostro obiettivo è arrivare alla salvezza, spero, velocemente. Ci sarà da soffrire tanto, vedendo i risultati di ieri si vede che nessuno molla".

Il sistema di gioco?

"I sistemi di gioco non sono importanti, gli interpreti sì. Dipende dalla partita e da che gara vuoi fare. Quando hai la palla quattro-cinque giocatori devono aggredire la profondità".

Solo una questione di motivazioni?

"Diciamo che ho fatto una sintesi anche perchè in questi tre mesi e mezzo di lavoro abbiamo cercato di capire quale sistema di gioco è funzionale per i giocatori. Le motivazioni sono sempre straordinarie per far sì di arrivare all'obiettivo".

Genoa con carattere?

"Il nostro popolo è qualcosa di unico ma a volte è difficile mantenere l'equilibrio. Loro vorrebbero una foga di andare e spesso abbiamo perso dei palloni lasciando spazio a ripartenze. Penso che quando arrivi a fare questo lavoro gli attributi li hai. Alla fine è sempre un gioco, devi interpretarlo bene".