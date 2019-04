LIVE TMW - Genoa, Prandelli: "Sicurissimo che con l'Inter ci sarà una reazione"

Fonte: Inviato a Pegli

Riscattare la sconfitta di Udine. Questo è l'obiettivo del Genoa che mercoedì sera affronterà al "Ferraris" l'Inter. In vista del match contro i nerazzurri di Spalletti, il tecnico rossoblu Cesare Prandelli interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

13.17 - Inizia la conferenza stampa.

Inizia mister Prandelli.

"Arrivato ieri al campo ho avuto una sorpresa molto positiva da parte dei miei giocatori, consapevoli di quanto accaduto nell'intervallo a Udine. Si sono scusati, ma soprattutto hanno capito di aver sbagliato e per me l'argomento è chiuso. Come dico sempre, nei momenti particolari devono uscire gli interessi della squadra e non quelli personali. Quei minuti dell'intervallo devono essere determinanti per modificare, migliorare e cercare di ribaltare il risultato. Le discussioni accese, la voglia di contribuire a far crescere il gruppo lo dobbiamo fare in settimana. Ho ascoltato i giocatori piacevolmente, ho detto quello che pensavo e abbiamo chiuso l'argomento con una multa che verrà devoluta al Gaslini. Per me l'argomento è chiuso".

Che importanza ha la partita di mercoledì?

"Si affrontano due squadre: una lotta per la salvezza e una per la Champions. I valori sono diversi ma nel calcio se la squadra entra in campo con le idee, la concentrazione, la determinazione e la voglia di superare ostacoli, di arrivare prima sul pallone e di mettere in difficoltà le grandi squadre allora le partite sono aperte. Sono convinto di vedere una squadra completamente diversa rispetto alla sfida di Udine. Saremo in campo, avremo il nostro pubblico e cercheremo di mettere in difficoltà una squadra arrabbiata".

Cosa non dovrà mancare rispetto a Udine?

"Non ci dovrà mancare la voglia di stare in partita sempre. A Udine un po' ci è mancata perchè dopo quattro minuti quello che avevamo pensato si è ribaltato. Noi abbiamo un po' di problemi quando le squadre si chiudono e dobbiamo cercare di essere molto compatti, molto ordinati e molto aggressivi ma mentalmente predisposti ad attaccare la linea difensiva".

L'Inter è la squadra giusta?

"Affrontando squadre che hanno un tasso tecnico importante,che cercano di palleggiare e costruire sempre azioni, per noi può essere un riferimento. Dobbiamo cercare di metterli in difficoltà quando abbiamo la palla. Le squadre che arrivano sono quelle giuste da affrontare. Dipende tutto da noi".

Nell'Inter potrebbe tornare Icardi.

"E' un giocatore che ha dimostrato di avere una grande capacità realizzativa. E' un riferimento molto pericoloso se ci dovesse essere"

TMW: quanto mancherà Criscito?

"Sta disputando una stagione importante non solo dal punto di vista caratteriale, ma anche tecnico. Pezzella può fare un'ottima gara, abbiamo fiducia in lui. Criscito mancherà ma Pezzella non deve pensare a questo ma pensare a quello che può fare lui, con caratteristiche diverse ma fare con determinazione".

Si aspetta una reazione dai suoi?

"La reazione ci sarà al 100%, ne sono convinto. Noi abbiamo determinate caratteristiche, non dimentichiamoci che all'inizio c'era un determinato giocatore con alta percentuale di realizzazione. Le difficoltà sono nell'arrivare in maniera pulita all'ultimo passaggio".

Può dare uno slancio maggiore il chiarimento che c'è stato?

"Le dinamiche di un gruppo diciamo che sono come quelle di una famiglia. I conflitti ci sono sempre ma è importante avere un confronto. C'è stato un conflitto assolutamente lecito, toni sbagliati e modi sbagliati. Dopo c'è stato un confronto franco e deciso".

Sanabria come lo ha visto in questi giorni?

"Sanabria è arrivato venerdì, abbiamo avuto poco per capire. Ieri si è allenato bene e sarà a disposizione. La formazione la svelerò all'ultimo".

Favilli?

"Verrà con noi in panchina e può essere un premio o anche un messaggio per lui che fa sempre parte di questa squadra. Poi tornerà a fare una gara con la Primavera. La condizione è buona, deve trovare i dettagli importanti per avere questa abilità e agilità negli ultimi metri. Siamo contenti abbia fatto una buona gara e abbia segnato".

Assenza legata al post Udine a livello fisico?

"Abbiamo due giocatori che sono sotto osservazione, Dalmonte e Gunter. Aspettiamo i medici per capire se potranno far parte del gruppo oppure no".

Sturaro in posizione più avanzata?

"Poteva essere una buona idea perché in queste due settimane mancavano diversi giocatori. Poi è chiaro è saltato tutto dopo poco. E' un'idea che potrebbe ripetersi".

13.28 - Termina la conferenza stampa.