LIVE TMW - Genoa, Thiago Motta è il nuovo tecnico. Domani la presentazione

20.12 - Si chiude qui il live di TMW sulla panchina rossoblù: Thiago Motta è il nuovo tecnico del Genoa, adesso è arrivata anche l'ufficialità. L'italo-brasiliano sarà presentato domani alle 14.30.

20.07 - Ecco l'annuncio ufficiale: Thiago Motta nuovo allenatore - Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Thiago Motta, ex giocatore rossoblù nella stagione 2008/09 e reduce dai trascorsi nel Paris Saint Germain. Motta ha diretto la ripresa odierna degli allenamenti al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai rappresentanti degli organi d’informazione è prevista mercoledì 23 ottobre, alle 14:30, presso la sala stampa della sede sociale di Villa Rostan.

17.40 - Thiago Motta dirige l'allenamento - In attesa dell'ufficialità, Thiago Motta sta dirigendo la seduta della squadra a porte chiuse.

14.25 - Thiago Motta è già al Centro Sportivo - Thiago Motta è all'interno di Pegli, centro sportivo del Genoa, entrato pare da un ingresso secondario della sede d'allenamento rossoblù. Un passaggio di consegne che ha visto stamane Muzzi e gli altri membri dello staff di Andreazzoli raccogliere le proprie cose. A breve dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del nuovo tecnico, reduce dall'avventura all'Under 19 del PSG.

13.22 - Comunicato l'esonero di Andreazzoli - Si chiude l'esperienza al Genoa di Aurelio Andreazzoli, che paga un inizio di campionato deludente culminato con il 5-1 di Parma. Ed è arrivato proprio ora l'esonero da parte del club di Preziosi, con il seguente comunicato ufficiale: "Il Genoa Cricket and Football Club informa di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Aurelio Andreazzoli. Nelle prossime ore verranno ufficializzate novità relative alla composizione dello staff tecnico e convocata la conferenza di presentazione riservata agli organi d’informazione".

12.10 - Chiesta una deroga alla Lega per l'arrivo di Motta - L'ex allenatore dell'Under 19 del PSG Thiago Motta si appresta a diventare il prossimo allenatore del Genoa, al posto dell'esonerato Aurelio Andreazzoli. Fino a questo momento l'ex centrocampista ha allenato soltanto l'Under 19 del PSG e sta ancora svolgendo il corso a Coverciano, ma fin dalla prossima partita, quando i rossoblù affronteranno il Brescia a Marassi, l'oriundo potrà essere il primo allenatore, senza tutor, visto che, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il Genoa ha già chiesto la deroga alla Lega che arriverà nelle prossime ore. In caso contrario, ipotesi al momento da non tenere comunque in considerazione, è pronta l'alternativa relativa a Roberto Murgita, che affiancherebbe Thiago Motta essendo l'unico in casa Grifone ad avere il patentino UEFA Pro per allenare in Serie A.

9.10 - Preziosi benedice la scelta Motta: "Ha grandi idee" - "Ha le idee chiare e grandi qualità. Sono sicuro che stupirà tutti. Ha la stessa grinta di quando era giocatore, è uno con 13 palle", queste le parole del presidente Enrico Preziosi su Thiago Motta, che si appresta a diventare il nuovo allenatore del Genoa dopo l'umiliante 5-1 sofferto in casa del Parma domenica sera. Dopo aver analizzato una rosa ristretta di candidati, il patron rossoblù ha scelto l'ex centrocampista: "Conosce bene il Genoa, ha visto tutte le partite: sa quello che c’è da fare per rilanciare questa squadra", evidenzia Il Secolo XIX.

***MARTEDÌ 22 OTTOBRE***

21.11 - Motta è già arrivato in città - La scelta è fatta: Thiago Motta sarà il prossimo allenatore del Genoa. L'ex centrocampista di PSG e rossoblù è arrivato a Genova e si è detto "pronto a cominciare", intercettato dal nostro inviato presso l'albergo del centro dove ha preso residenza. L'italo-brasiliano ha superato la concorrenza di Guidolin e Carrera, domani ci sarà l'annuncio ufficiale del suo ritorno al Grifone.

18.40 - Incontro concluso, domani la firma di Thiago Motta - Incontro positivo: Thiago Motta sarà il nuovo allenatore del Genoa. Domani mattina le parti si rivedranno per limare gli ultimi dettagli, ma la scelta di Enrico Preziosi è ricaduta sull'ex tecnico dell'Under 19 del Paris Saint-Germain, che ha quindi battuto la concorrenza di Guidolin e Carrera.

17.11 - Via all'incontro - E' iniziato l'incontro a Milano tra Thiago Motta e il Genoa. Al momento è lui il principale candidato alla panchina del club. Preziosi riflette, vuole valutare la soluzione migliore. E Thiago Motta che ha raggiunto Milano da Coverciano, potrebbe diventare il nuovo allenatore rossoblù nelle prossime ore.

15.56 - Preziosi vuole Thiago Motta - Enrico Preziosi sembra sempre più convinto di affidare la panchina a Thiago Motta. L’ex centrocampista rossoblù è in contatto con il Genoa da tempo, con Preziosi in attesa di una sua risposta in un senso o nell’altro. Ad affiancare Thiago Motta, che incontrerà la società nelle prossime ore, potrebbe essere Chiappino. Si lavora in questa direzione sulla base di un contratto fino a giugno con opzione.

14.55 -Thiago Motta a Coverciano - In attesa di un nuovo contatto con Enrico Preziosi, Thiago Motta quest'oggi è a Coverciano per una lezione per il Master allenatori Uefa Pro 2019. Una lezione condotta da Giuseppe Iachini: "Se si può essere di aiuto ai più giovani, ben venga. Tornare a Coverciano fa sempre piacere", ha detto.

13.26 - Nuovo no di Gattuso - Nelle ultime ore, Preziosi ha ricontattato anche Gennaro Gattuso: nuovo no del'ex tecnico del Milan, che aveva già rifiutato l'offerta durante la pausa.

12.38 - In giornata nuovo contatto anche con Thiago Motta - In giornata, il Genoa avrà un nuovo contatto anche con Thiago Motta: l'ex allenatore dell'Under 19 del PSG torna ad essere tra i nomi forti per la sostituzione di Aurelio Andreazzoli e, a questo punto, è da considerarsi al pari di Guidolin e Carrera per la sostituzione dell'attuale allenatore.

12.15 - Nuovo allenatore già domani a Pegli - Enrico Preziosi deciderà nella giornata di oggi il nome del nuovo allenatore: già domani, alla ripresa degli allenamenti, il nuovo tecnico sarà infatti atteso a Pegli.

12.04 - Gli altri candidati: ieri al Tardini c'era Di Biagio - In questo momento, in casa Genoa si stanno valutando quasi esclusivamente i nomi di Guidolin e Carrera. Ma negli scorsi giorni la società rossoblù ha valutato anche altri nomi: l'ex ct dell'Under 21 Di Biagio (ieri in tribuna), Thiago Motta e Davide Nicola.

12.00 - Testa a testa Guidolin-Carrera - Nella serata di ieri, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha cenato con Massimo Carrera, ex tecnico dello Spartak Mosca. Si è trattato di un incontro positivo, ma non risolutivo. Perché in corsa in questo momento c'è anche Francesco Guidolin, con cui è già stato raggiunto un accordo di massima.

11.55 - Il Genoa cambia allenatore - E' il giorno del cambio di allenatore in casa Genoa. Enrico Preziosi, che aveva ribadito la fiducia in Aurelio Andreazzoli dopo la sconfitta contro il Milan, dopo il ko col Parma ha cambiato idea: spazio a un nuovo allenatore.