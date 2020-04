live Giovinco: "In Arabia Saudita si dovrebbe riprendere tra luglio e agosto"

vedi letture

Ex compagni di squadra, anche se appartenenti a due generazioni diversi. David Trezeguet e Sebastian Giovinco protagonisti oggi “A Casa con La Juve”. Conducono Enrico Zambruno e Claudio Zuliani, gli utenti possono interagire in diretta con le loro domande.

15.00 - Comincia la diretta

Come state?

Giovinco: "Bene. Ieri ci hanno comunicato che la stagione molto probabilmente riprenderà tra luglio e agosto. Adesso vedrò come rientrare dalla mia famiglia".

Trezeguent: "Continuo a giocare in casa con mio figlio a Madrid, sto proseguendo il corso da direttore sportivo online".

Tre parole per descrivere l'altro

Giovinco: "Trezeguet Campione assoluto, grande persona e... devo dire che quando ho fatto i primi passi con la prima squadra lui è stato tra i pochi a mettermi mio agio".

Trezeguet: "Ho conosciuto Seba in un momento difficile per la Juve, è stato un ragazzo intelligente e ha fatto una carriera importante. Lui era importante per me perché mi faceva gli assist".

David, a quale dei 171 gol sei più legato?

Trezeguet: "Quello del derby all'ultimo minuto è stato molto importante. Ma anche quello a San Siro contro il Milan, dopo la rovesciata di Del Piero, è stato determinante, di fronte allo stadio pieno".

I voti all'altro

Giovinco: "Senso del gol di Trezeguet 10. Sufficienza sul tornare in difesa. 3 d’incoraggiamento sulle punizioni. Sul colpo di testa gli do un 8, mi piaceva molto di più quando giocava con i piedi. La sua generosità Se ti vedeva nelle condizioni migliori di lui te la passava, gli do 8. Da fuori area 7, ogni tanto gli piaceva piazzarla. Destro o sinistro era uguale”.

Trezeguet: "Le punizioni di Giovinco? Non ne tirava molti, perché in quel periodo c’era Del Piero. Do 8 per quello che faceva in allenamento. Colpo di testa 6, può migliorare…( sorride, ndr). Gli altri non potevano contrastarlo, era molto tecnico. Non era cattivo. Aveva una visione di gioco diversa da tutti gli altri. Ci è servita moltissimo in quel campionato. Lui era quel giocatore diverso gli do 10. Nel 2006 il suo abbigliamento non era il massimo, ora è molto diverso. in Arabia Saudita sarà meno attento all’abbigliamento. È sulla giusta linea Al suo sinistro do 5 rispetto al suo destro che merita 10”.

Sebastian, con chi sei rimasto legato e cosa ti manca dell'Italia?

Giovinco: "Abbiamo una chat con gli italiani che erano pure in Nazionale, Chiellini, Pirlo, Barzagli. Il bomber, sento Camoranesi ogni tanto".

Un aneddoto a Toronto

Giovinco: "Era una città che non vinceva da 26 anni, quindi arrivare lì e vincere dopo due anni il campionato ha avuto un sapore diverso".

David, cosa rappresenta per te la Juve?

Trezeguet: "Io con la Juve ho avuto una storia molto importante. Sono arrivato dopo l'Europeo vinto con l'Italia e i primi passi non sono stati semplici. Sono arrivato molto giovane e sono partito quando ero grande, ho conosciuto i più grandi allenatori ed è stato sicuramente questo il passo più importante della mia carriera. Adesso è bello testimoniare in giro per il mondo l'amore che c'è per la Juve".

Sebastian, come mai quella esultanza con la linguaccia?

Giovinco: "La trovavo simpatica, non è stato perché volevo imitare Del Piero a differenza di come pensano molti".

La canzone della vostra infanzia?

Trezeguet: "E' passato tanto tempo, dovrei pensarci".

Giovinco: "Io ascoltavo molto Vasco Rossi".

David, qual è il tuo gol più bello al Real Madrid?

Trezeguet: "Quello nel 3-1 che ci ha portato in finale, in cui abbiamo dimostrato che non eravamo inferiori a loro".

Esultanza di Giovinco

"Io quando ero in Primavera esultavo come il bomber (Trezeguet, ndr). Il motorino perché erano venuti Pio e Amedeo e avevo fatto una promessa".

Seba, ci descrivi il calcio in Arabia Saudita?

Giovinco: "A differenza che in America qua ci sono tanti calciatori di qualità, piace tanto andare sugli esterni. Non è proprio il mio calcio ma anche qua ho avuto l'opportunità di vincere. Se ci credono, qua possono fare grandi cose".

15.37 - Finisce la diretta