LIVE TMW - Gran Galà del Calcio, inizia la cerimonia di premiazione

20.48 - Van Dijk pizzica CR7 - All'arrivo a Parigi, dove Virgil van Dijk è in lizza per il Pallone d'Oro, è stato riferito all'olandese: "Cristiano Ronaldo non ci sarà, un concorrente in meno". La risposta del difensore del Liverpool è stata piccante: "Perché, era in corsa per la vittoria?".

20.45 - Adesso la cena firmata Oldani - La serata riprenderà tra circa 30 minuti. Ora la prima parte della cena, curata dallo chef Davide Oldani. A innaffiare le portate, vini prodotti da ex calciatori, come ha spiegato la stessa Leotta.

20.44 - Tommasi sul palco - Primo a salire sul palco in compagnia di Diletta Leotta è Damiano Tommasi, presidente AIC, che ha parlato dell'importanza di aver coinvolto ancora una volta le calciatrici in questo progetto, con l'appoggio della FIGC guidata da Gabriele Gravina.

20.38 - Inizia la cerimonia - Mentre continueremo a raccontarvi tutte le voci arrivate da Milano, sta iniziando in questi minuti la cerimonia di premiazione.

20.35 - Paratici: "CR7 meritava il Pallone d'Oro" - Presente a Milano, il ds della Juve, Fabio Paratici, dice la sua sul quarto posto di Cristiano Ronaldo nella classifica del premio di France Football: "L'abbiamo sempre detto. Pensiamo che meritasse di vincere. Poi in questi premi le classifiche sono sempre opinabili".

20.26 - Gasperini in lizza per la vittoria - Candidato alla vittoria come allenatore dell'anno, Gian Piero Gasperini commenta a Sky la sua presenza: "È un premio molto prestigioso, anche per quelli che lo votano. Vediamo che succede questa sera, siamo qui e aspettiamo. Però devo dire che già essere qui è tanto".

20.17 - Cristiano Ronaldo preferisce Milano a Parigi - A far "rumore" sarà la presenza di Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese, che difficilmente vincerà il Pallone d'Oro, ha infatti preferito presenziare al Gran Galà del Calcio che alla cerimonia organizzata da France Football.

20.14 - Tutti i premi - Ecco l'elenco delle categorie e dei possibili vincitori e vincitrici.

MASCHILE

Portieri: Szczesny (Juventus), Handanovic (Inter), Sirigu (Torino).

Difensori: Chiellini (Juventus), Skriniar (Inter), Kolarov (Roma), Koulibaly (Napoli), Alex Sandro (Juventus), Cancelo (Juventus), Di Lorenzo (Empoli), Izzo (Torino)

Centrocampisti: Pjanic (Juventus), Zielinski (Napoli), Ilicic (Atalanta), Barella (Cagliari), Fabian Ruiz (Napoli)

Attaccanti: Ronaldo (Juventus), Zapata (Atalanta), Chiesa (Fiorentina), Gomez (Atalanta), Quagliarella (Sampdoria), Piatek (Genoa/Milan)

Allenatori: Gasperini (Atalanta), Mihajlovic (Bologna), Allegri (Juventus)

Arbitri: Rocchi, Orsato, Mazzoleni

Società: Atalanta, Juventus, Lazio

Giovane Serie B: Tonali (Brescia), Castrovilli (Cremonese), Bisoli (Brescia)

FEMMINILE

Portieri: Giuliani (Juventus), Marchitelli (Florentia), Thalmann (Sassuolo)

Difensori: Bartoli (Roma), Guagni (Fiorentina), Salvai (Juventus), Gama (Juventus), Tortelli (Fiorentina), Boattin (Juventus)

Centrocampisti: Giugliano (Milan), Cernoia (Juventus), Galli (Juventus), Bergamaschi (Milan), Greggi (Roma), Caruso (Juventus), Mascarello (Tavagnacco), Thaisa (Milan)

Attaccanti: Giacinti (Milan), Bonansea (Juventus), Mauro (Fiorentina), Girelli (Juventus), Bonetti (Fiorentina), Bonfantini (Roma)

20.05 - Benvenuti al Gran Galà del Calcio - Serata di premiazioni al MegaWatt Court di Milano, dove questa sera andrà in scena la nona edizione del Gran Galà del Calcio, organizzato dall'assocalciatori e condotto da Diletta Leotta. Saranno premiati nel corso della serata i protagonisti, sia maschili che femminili, del campionato 2018-2019. A sceglierli, una giuria d'eccezione.