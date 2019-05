LIVE TMW - Hall of Fame - Allegri miglior allenatore: "Grazie ancora alla Juve"

Fonte: dai nostri inviati, Raimondo De Magistris e Lorenzo Marucci

15.40 - Milena Bertolini miglior calciatrice - Ecco il secondo riconoscimento della Hof 2019: Milena Bertolini, attuale ct della Nazionale di calcio femminile - riceve il premio di miglior calciatrice. Queste le sue parole dal palco: "La passione è stata alla base di tutto il movimento femminile per farlo crescere. Ora però il vento è cambiato e il Mondiale per noi è un traguardo importante dopo tanti anni. Il nostro obiettivo sarà quello di provare a passare il turno. Poi si vedrà, questo è il bello del calcio".

15.36 - Allegri ringrazia - Queste le parole di Allegri - premiato come miglior allenatore - dal palco della Hof: "Per raggiungere traguardi importanti nel calcio, come nella vita, serve coraggio e spensieratezza, senza mai abbandonare l'incoscienza, che deve sempre far parte di noi anche quando si cresce. Che cosa direi al mio successore sulla panchina della Juve? Consigli non posso darne, sicuramente chi entrerà al mio posto avrà una società forte alle spalle, che gli consentirà di proseguire un discorso vincente che è nel dna della Juventus. Lascio una squadra vincente che ancora deve vincere, sono felice per questi 5 anni straordinari che ho passato. E colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare tutti".

15.28 - Premio ad Allegri - Ecco il primo riconoscimento della Hall of Fame 2019. Massimiliano Allegri - unico italiano ad aver vinto 5 scudetti di fila - viene premiato come miglior allenatore.

15.23 - L'introduzione di Gravina - Questa l'introduzione di Gabriele Gravina, direttamente dal palco della HoF: "Ringrazio il Sindaco di Firenze per aver ancora una volta voluto ospitare questa manifestazione. E grazie ai protagonisti della serata, che rappresentano il patrimonio della nostra Federazione e del nostro calcio. Un patrimonio anche di valori che abbiamo il dovere di tramandare ai nostri giovani".

15.16 - Inizia la cerimonia - Arrivato anche Francesco Totti, inizia la cerimonia. Il dirigente della Roma - come si vede nella foto in calce all'articolo - è seduto vicino ad Allegri e a Zanetti.

15.07 - Ecco Gravina, il ct Mancini e Allegri - In attesa dell'inizio della cerimonia, arrivano i grandi ospiti che saranno protagonisti della Hall of Fame. Fra questi, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il ct della Nazionale Roberto Mancini e il tecnico uscente della Juventus Massimiliano Allegri.

14.59 - C'è Zanetti - Continuano ad arrivare coloro che saranno premiati: presenti anche Marcello Nicchi, Javier Zanetti, Damiano Tommasi, Gino Salica, Stefano Braschi, Nicola Rizzoli e Gianni Rivera.

14.51 - Arrivano i premiati - Per il momento sono arrivati Marcello Lippi, Bruno Conti, Demetrio Albertini, Corrado Ferlaino e Giancarlo Antognoni.

14.45 - Tanti premiati per la Hall of Fame 2019 - Tra pochi minuti all'interno del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze andrà in scena la cerimonia di premiazione della Hall of Fame del calcio italiano, giunta all'ottava edizione.

Sono 11 le nuove stelle che vengono premiate oggi che andranno ad arricchire una rosa di 88 talenti. Si tratta di: Francesco Totti (Giocatore italiano), Javier Zanetti (giocatore straniero), Massimiliano Allegri (allenatore), Antonio Matarrsse (dirigente italiano), Nicola Rizzoli (arbitro italiano), Giancarlo Antognoni (veterano italiano), Milena Bertolini (calciatrice italiana), Amedeo Amadei e Gipo Viani (premi alla memoria), Igor Trocchia (premio Astori), Gianni Brera (premio speciale).