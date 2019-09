LIVE TMW - Hellas, Juric: "Di Carmine credo sia out. Bene Verre e Rrahmani"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

14.40 - Il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric incontra i giornalisti nella sala stampa del Centro Sportivo "Paradiso" di Peschiera del Garda prima della sfida contro il Cagliari, in programma domenica alle 18. L'inizio della conferenza è previsto per le 15.

15.07 - Inizia la conferenza stampa.

Quanto le girano le scatole per le ultime partite?

"Non troppo, il calcio è così. Mi concentro sulle prestazioni, c'è dispiacere ma rimane una sensazione positiva, la squadra c'è. Spero di migliorare, che arrivino i punti e la fortuna".

Si aspettava che Lecce e Brescia facessero così tanti punti?

"Giocano bene, sono meritati".

C'è un po' di sfortuna?

"Un po' sì, poi dobbiamo lavorare perché ci sono giovani che non hanno esperienza. Possono essere più lucidi".

Come mai questa poca lucidità?

"Quando arrivi sotto porta vuol dire che l'esecuzione è giusta. Poi se vuoi attaccanti che segnino sempre devi pagare cinquanta milioni. Ma sono contento di come si stanno muovendo".

Come stanno Di Carmine e Pazzini?

"Pazzini ha segnato poco in A negli ultimi anni, non credo risolverà i problemi. Lo userò, se sento che può darci qualcosa in più lo uso. A quell'età non perdi la corsa, ma la forza, il tiro, altre cose. Di Carmine non sembra abbia recuperato dalla botta, penso che non sarà pronto per i Cagliari".

Pensa di essere stato attendista con l'Udinese nel primo tempo?

"È una domanda che mi sono posto anche io. Penso sia stato giusto, loro hanno preparato la partita giocando molto più in avanti all'inizio, con la velocità di Lasagna. Noi abbiamo concesso più palleggio e mi andava bene, nella ripresa mi son preso un rischio e i giocatori sono stati fantastici. A posteriori forse sì".

Ha sbagliato Stepinski o è stato un errore di Musso?

"Ha fatto un grande movimento e ha colpito bene, con una parata così non posso definirlo gol sbagliato".

A che punto è la squadra?

"Se non siamo al 100% non siamo competitivi. Se lo siamo, concentrati e tosti, allora siamo competitivi. Possiamo migliorare come gruppo e individualmente".

Il Cagliari ha investito molto.

"Non parlo molto degli altri. Affrontiamo tutti a viso aperto, se siamo al 100% possiamo battagliare con tutti. Il Cagliari sta facendo benissimo, anche quando soffre vince, significa che hai qualità. Possiamo fare la partita giusta e affrontarli bene".

Ha in mente qualche cambio rispetto alle ultime gare?

"Li sto conoscendo un po', non so come recuperano i ragazzo. Zaccagni non aveva recuperato benissimo, correva ma non aveva esplosività. Può essere stato un mio errore, li devo conoscere per capire quanto impiegano a recuperare".

Possiamo dire che Zaccagni può essere un regista spostato sull'esterno?

"Sì, lui e Verre rispetto a Di Carmine, Pazzini e Stepinski lo intrpretano in maniera diversa".

Verre ha dato qualcosa in più con l'Udinese.

"Si è inserito bene. Ha grandissime doti, i margini ci sono. Se continua a lavorare così può crescere molto".

Dawidowicz può essere confermato?

"Ci sto pensando, non era facile fare una prestazione così dopo un mese che non giocava".

Anche Rrahmani sta facendo bene.

"Siamo contenti di tutti, lui sta facendo quello che pensavamo potesse fare".

Bocchetti come sta?

"Può rientrare settimana prossima".

Stepinski a che punto è?

"Ha fatto bene con l'Udinese, ha caratteristiche precise e so cosa può dare. Sono contento di quello che ha fatto".

15.20 - Finisce la conferenza stampa.