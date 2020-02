LIVE TMW - Hellas, Juric: "È la Juve di Sarri. No a misure speciali per CR7"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

14.40 - È di nuovo vigilia di campionato in casa Hellas Verona, che domani sera affronterà la Juventus in un Bentegodi che ha fatto registrare da giorni il tutto esaurito. In vista della sfida contro i bianconeri, il tecnico degli scaligeri Ivan Juric incontra i giornalisti nella sala stampa del Centro Sportivo "Paradiso" di Peschiera del Garda. L'inizio della conferenza è previsto per le 15.

15.06 - Inizia la conferenza stampa.

È una di quelle gare che si preparano da sole?

"Sì, può essere che sia così. L'altro giorno c'è stato un dispendio fisico importante, adesso vedremo come staremo. Sono convinto che si possa fare, si prepara abbastanza da sola".

Le sarebbe piaciuto giocare un po' dopo?

"È così, l'ho accettato e non ho pensato ad altro".

Come sta la squadra?

"Li vedo per la prima volta, ieri chi ha giocato ha lavorato a parte. Nessuno ha avvertito problemi dopo la partita, oggi dovremo scaricare e andare sull'intuizione".

C'è la possibilità che giochi una prima punta?

"Le caratteristiche non cambiano molto, una punta la tieni più in mezzo e l'altra più esterna. Dipende anche se giocheranno a tre o a quattro".

Se oggi Juric giocasse dove si schiererebbe?

"In panchina (ride, ndr)".

Ci sarà maggiore attenzione per Ronaldo? Badu come sta?

"Per Ronaldo no. Mi dispiace molto per Badu, in questa settimana poteva essere un'opzione, ma ha avuto questo taglio e la ferita è ancora aperta. Non sarà a disposizione".

È maggiormente la Juve di Sarri adesso?

"La mia sensazione è che sia così, le linee sono più vicine. A livello di gioco hanno fatto passi in avanti".

I diffidati possono incidere sulle scelte? Può giocare qualcuno dei nuovi?

"Quello no, in base a come staranno i ragazzi valuteremo. Ci siamo allenati poco, Dimarco ed Eysseric sono arrivati per ultimi, faccio fatica a dare un giudizio. Non è facile entrare nel ritmo che ha la squadra in questo momento".

Quanto cambia l'obiettivo?

"Ho detto ai ragazzi che se lo raggiungono all'ultima giornata li porto fuori a mangiare. Poi se succede all'ultima giornata o prima non cambia, speriamo di farcela anche prima".

Il suo staff la sta aiutando molto.

"Si è creato un buon ambiente di lavoro, noi dello staff stiamo lavorando bene, ma anche lo staff medico e i magazzinieri".

Potete tenere testa a qualsiasi avversario.

"Stiamo dando tanto e stiamo raccogliendo i frutti, sarebbe bello continuare così, questa è l'idea di domani, fare di nuovo punti".

Rrahmani a Roma ha dimostrato che darà sempre il massimo.

"La mia sensazione è che chi ha firmato per altre squadre se gioca male è per altri motivi. Sono abbastanza tranquillo da questo punto di vista".

Pessina può giocare trequartista?

"Amrabat tornerà a giocare in mezzo al campo, poi vedremo l'allenamento di oggi, le scelte dipenderanno dalle condizioni dei ragazzi".

Dawidowicz può essere un'opzione?

"Può essere un'opzione, però posso rispondere soltanto dopo l'allenamento, dipende da come staranno i ragazzi".

15.18 - Finisce la conferenza stampa.