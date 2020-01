LIVE TMW - Hellas, Juric: "I tifosi sognano, io no. Se resto? Prima la salvezza"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

17.15 - L'Hellas Verona batte in casa il Lecce e conserva la propria imbattibilità in questo 2020. Il tecnico degli scaligeri, Ivan Juric, è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita.

Oggi è stata una grande prova di maturità.

"Il primo tempo è stato eccellente, abbiamo creato molto concedendo poco. La ripresa dopo l'espulsione è stata più semplice, volevo si muovesse più velocemente la palla per chiudere la partita, perché il Lecce ha recuperato più volte lo svantaggio".

È una squadra che ha tanta testa.

"Abbiamo fatto qualche errore che non dovevamo fare, ma abbiamo pressato bene, impedendogli di giocare come fanno di solito. Siamo stati bravi in questo".

Quattordici giocatori in gol quest'anno.

"Lavorano tutti bene, anche chi non gioca si fa trovare pronto. Anche Dawidowicz non giocava da tempo e ha fatto due grandi prove, sicuramente questo ti aiuta".

Quella di Dawidowicz è stata una scelta fortunata?

"In questo momento sono fortunato, sta andando bene sotto questo aspetto".

Pessina cresce sempre più.

"Ha fatto una partita eccellente, un grande gol, ha garantito equilibrio in mezzo. Con la palla si è mosso alla grande, non dava punti di riferimento".

Un giudizio sulla prova di Lazovic?

"Ha fatto di nuovo assist, i compagni si aspettano quelle giocate. È una costante, non deve abbassare il livello".

I tifosi sognano l'Europa.

"È giusto sognino, io no. Bisogna ragionare come qualche mese fa, l'equilibrio è sottile. Bisogna affrontare le partite così, ma l'obiettivo resta salvarsi".

Che limiti avete?

"Dobbiamo essere sempre al massimo, non dobbiamo avere cali".

Come state fisicamente?

"La squadra sta bene, mi fido dei cambi, sono convinto che chiunque possa fare bene".

Che carattere ha questo Verona?

"In questo momento la squadra mi rispecchia, è concentrata, tosta, e fa anche cose belle".

Rrahmani ha fatto una grande prestazione.

"Non avevo segnali preoccupanti in tal senso. A lui cambia la vita andare a Napoli, ma non mi ha lanciato segnali negativi, né da lui né da altri giocatori coinvolti nel mercato".

Quanto è importante aver fatto punti considerando le prossime partite?

"Questa partita la sentivo tanto, era importantissimo vincere contro una diretta concorrente. Adesso avremo partite difficili, ma le affronteremo con lo stesso spirito. Possiamo affrontare tutte le squadre, è più dura ma possiamo farlo".

Si può sognare qualcosa di più rispetto alla salvezza?

"Non ancora, non si può".

Oggi il Lecce non ha giocato. La vede molto in ritardo rispetto alle altre?

"Penso che abbiamo fatto una grandissima partita, e che il Lecce abbia sofferto. Ma guardando la partita contro l'Inter avrebbero potuto anche vincere. Liverani sta facendo un grande lavoro, ha le carte in regola per salvarsi".

Juric resta a Verona l'anno prossimo?

"Non è il momento di dirlo, prima dobbiamo salvarci, poi ti siedi ad un tavolo e vedi quali sono le idee della società. Con me sono stati onesti, ho apprezzato molto questa cosa".

