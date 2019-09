LIVE TMW - Hellas Verona, Juric: "Di Carmine contro la Juve. Pazzini indietro"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

11.10 - Alla vigilia di Juventus-Hellas Verona, in programma all'Allianz Stadium domani alle 18, il tecnico degli scaligeri Ivan Juric incontra i giornalisti nella sala stampa del Centro Sportivo "Paradiso" di Peschiera. L'inizio della conferenza è previsto per le 11:30.

11.31 - Inizia la conferenza stampa.

Come si fa a fare punti a Torino?

"Bisogna giocare con la testa libera, non pensare di fare punti difendendosi tutta la partita".

La Juve è così inaffrontabile?

"Hanno giocatori forti, quando accelerano non è facile per nessuno. Però penso che si può fare una bella partita, non è impossibile fare risultato".

Farà turnover?

"Con le altre squadre ci saranno altri problemi. A questo punto gioca chi sta bene".

Di Carmine può giocare?

"Ha dimostrato di avere le qualità di giocare in Serie A, giocherà lui perché penso che attualmente sia il migliore".

È cambiata la Juve con Sarri?

"A Madrid ho visto tanto di Allegri. In fase difensiva ho visto qualcosa di Sarri, ma la Juve non è ancora come il Napoli di Sarri".

La Juve prende tanti gol su palla inattiva.

"Il Madrid è specialista e li ha castigati, ma non penso sia un loro problema".

Si aspetta turnover?

"Alla Juve cambia poco se gioca uno o l'altro".

Che valori bisogna tirare fuori?

"Sono contento della squadra che ho, ci sono giocatori che devono dimostrare di poter stare in Serie A. Ho pensato solo alla partita di domani, non all'Udinese".

Avere questa aggressività può essere un'arma a doppio taglio? Può condizionare l'arbitraggio?

"La domanda è troppo complessa, sono discorsi che non mi interessano. Non penso a queste cose. Mi soffermo sulla partita di calcio, non credo che serva lamentarsi sempre. Gli episodi succedono, come sempre. Sono concentrato su preparare la squadra, a livello globale".

Ha studiato qualcosa per le palle inattive?

"Prepariamo sempre qualcosa in base all'avversario, in base a come difende".

Il punto debole della Juve?

"Sulla carta non ne ha, ma non dobbiamo andare là abbattuti. Dobbiamo provare a fare punti come il Milan".

Verre può aiutarti?

"Deve crescere, ma ha grande qualità. L'ha dimostrato domenica, un allenatore è contento con giocatori così".

Di Carmine ha le caratteristiche giuste?

"Sì, sa calciare bene, attacca la profondità e si muove bene negli ultimi metri. Deve dimostrare che può replicare in A quello che ha fatto in B. Ma ha le caratteristiche giuste per una prima punta".

Il modulo?

"A inizio stagione volevamo fare due punte centrali. È arrivata dopo la volontà di sfruttare di più Zaccagni perché abbia più lucidità. Mi va bene come stanno interpretando i ragazzi il modulo".

Può giocare Pazzini?

"Ci ho pensato in settimana, ma non ci siamo. Pensavo stesse meglio, invece no".

La squadra trascina il pubblico o viceversa?

"Entrambe, ai playoff il pubblico ha aiutato a prescindere. È un bell'ambiente, sono contento di come vanno le cose, in passato c'era qualche problema. Quando giochi e ti senti apprezzato secondo me giochi meglio".

Avete subito poco.

"La squadra lavora bene, sia in parità numerica, con aggressività, e anche quando siamo stati costretti a difendere più bassi. Sono tutti applicati su quello che devono fare".

Il pressing alto aiuta la fase difensiva.

"Non mi piace parlare di pochi gol perché dopo... (ride, ndr). La squadra regge bene gli spazi aperti e anche quando è stata più bassa. Ha difeso sempre bene".

Difficilmente si vedranno brutte figure.

"Sono punti che non devi toccare (ride, ndr)".

Domani ci saranno mille tifosi allo Stadium.

"Sono contento del clima che si respira. Arriveranno momenti difficili, ogni partita è importante. Spero sia sempre così, la squadra deve salvarsi. Tutti diamo il massimo che possiamo per fare".

Dawidowicz può giocare al posto di Gunter?

"Lo vedo più centrale, ma avrà le sue occasioni".

La Juve sarà stanca. Può essere un fattore?

"È una squadra che ha una struttura diversa dalla nostra, non sarà un problema per loro".

11.49 - Finisce la conferenza stampa.