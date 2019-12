LIVE TMW - Ibrahimovic torna al Milan, a breve il comunicato del club

Tutte le novità sul ritorno di Ibra in rossonero: seguile LIVE su TMW!

Sono i giorni di Ibra in quel di Milano: Zlatan Ibrahimovic ha scelto di tornare in rossonero per la sua ultima tappa della carriera calcistica, per aiutare la squadra di Stefano Pioli, in grave crisi di risultati dopo l'ennesima rivoluzione estiva e il fallimento del progetto Giampaolo. Per la firma dello svedese ogni ora potrebbe essere quella buona. Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb.com con tutti gli aggiornamenti provenienti da Milano!

17.13 - Ibra, a breve l'ufficialità - Ibra-Milan, ci siamo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è atteso a minuti il comunicato del club rossonero circa il ritorno dello svedese a Milanello.

16.45 - Nocerino: "Ibra farà la differenza" - Ospite delle pagine de La Gazzetta dello Sport Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha commentato la scelta di Zlatan Ibrahimovic di tornare in rossonero: "Se ha accettato la proposta del Milan è perché crede nella sfida di rilanciare un gruppo così giovane. Lo renderà competitivo, vedrete, per tentare di tornare in Europa e per fare strada in Coppa Italia. Chi lo vedrà arrivare nello spogliatoio si ricorderà di cosa significa essere al Milan. Un rischio puntare su un 38enne? Se il 38enne è Zlatan no. Non capisco i dubbi di alcuni tifosi e osservatori, per un campione come lui l’età è solo un numero: mentalmente e atleticamente sta benissimo, e arriva da un campionato molto fisico come la Mls, gli basterà qualche settimana per tornare al top”.

16.31 - Gandini commenta Ibra - In attesa dell'ufficialità del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, arrivano le parole di Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, dai microfoni di MilanNews.it: “Il ritorno di Ibra al Milan è una bellissima notizia perché è un campione. Posso dire che è un giocatore dominante sia dentro che fuori dal campo, che ha grande personalità e saprà diventare un leader in campo e nello spogliatoio per una squadra che ha dimostrato di avere anche questa lacuna. Sicuramente è un giocatore che può cambiare la seconda parte della stagione del Milan, è un fattore che può portare gol ma soprattutto un modo di interpretare il calcio di altissimo livello e la possibilità da parte della squadra e i compagni di appoggiarsi a lui e alla sua esperienza, al suo carisma e presenza fisica in campo per avere migliori risultati”.

15.44 - I numeri di Ibra nella prima avventura al Milan - E' durata due anni la prima avventura milanista di Zlatan Ibrahimovic. Un biennio che si può raccontare analizzando i numeri dello svedese in rossonero. Eccoli:

Partite totali: 85

Gol segnati: 56

Assist: 24

Partite in Champions League: 16

Gol segnati: 9

Assist: 4

Partite in Serie A: 61

Gol segnati: 42

Assist: 20

Partite in Coppa Italia: 7

Gol segnati 4

Partite in Supercoppa Italiana: 1

Gol segnati: 1

14.38 - Braida lo elogia - L'ex uomo mercato del Milan, Ariedo Braida, a TMW. "Quel che saprà fare lo vedremo, non sono un mago. Sulle sue doti non si discute. E' chiaro che gli anni passano per tutti però resta un giocatore fuori dal normale.

14.08 - Pronte le maglie - L'Ibra-mania è già partita, incontrollabile, nonostante ancora non sia ufficiale il ritorno di Zlatan in rossonero a distanza di 7 anni dall'ultima apparizione. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, al Milan Store a due passi da Piazza San Babila a Milano sono già pronti le 'strisce' di fogli con il nome "Ibrahimovic" da applicare a caldo sulle maglie in vendita in negozio. In attesa del comunicato ufficiale e di conoscere il numero che indosserà lo svedese, dunque, proseguono i preparativi anche a livello commerciale per il ritorno di Ibra.

12.32 - Stretta di mano anche per il 21-22- Uno degli aspetti fondamentali dietro l'accordo economico che sta maturando fra il Milan e Zlatan Ibrahimovic è legato al Decreto Crescita varato dal governo Conte, che prevede importanti sgravi fiscali per quei lavoratori (quindi anche calciatori) che rientrano in Italia. Il Milan ha previsto una spesa lorda di 12 milioni per i prossimi 18 mesi, cifre che porteranno in tasca allo svedese 7,5 milioni (e non 6 come sarebbe per i 'normali' lavoratori italiani). Per far sì che questi 'bonus fiscali' si attivino, però, è necessario che il lavoratore in questione resti in Italia almeno 2 anni. E proprio per questo il Milan sarebbe pronto a rinnovargli il contratto anche per il 2021-2022, magari non più da calciatore anche se non è chiaro con quale compito. Quello più probabile, spiega la Gazzetta dello Sport nella sua analisi, è un ruolo da ambasciatore.

11.45 - Su Ibra lavoro intenso a Casa Milan -Ore di lavoro intenso a Casa Milan per ultimi dettagli del contratto di Zlatan Ibrahimovic, primo rinforzo invernale per il mercato dei rossoneri: il comunicato del suo arrivo potrebbe arrivare tra oggi e domani, poi successivamente le visite mediche. Lo svedese, come detto, dovrebbe essere in tribuna per la sfida alla Sampdoria e poi scendere in campo per la sfida alla SPAL di Coppa Italia.

11.25 - Indizio social, Ibra si veste da Diavolo - Zlatan Ibrahimovic e il Milan, una storia d'amore destinata a rinnovarsi nelle prossime ore. Per il ritorno dello svedese in rossonero manca oramai solo la firma e come spesso capita il diretto interessato scherza sui social utilizzando immagini enigmatiche. L'ultima lo ritrae in un primo piano su una Instagram Stories con gli occhi rossi e le sopracciglia rivolte verso l'alto, in una iconografia che ricorda proprio il Diavolo. Un indizio social che lo avvicina ulteriormente alla maglia rossonera...

10.59 - Quale futuro per Piatek in rossonero? Quale futuro per Krzysztof Piatek con l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan? Il futuro del polacco diventa improvvisamente tema caldo in casa rossonera, col 9 che potrebbe rinnegare l'idea di volersi giocare il posto se il mercato gli dovesse proporre soluzioni gradite. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport che spiega come il Genoa non rientri nelle possibilità calde, mentre potrebbe esserlo la Fiorentina se il pensiero di oggi diventerà qualcosa di più concreto in futuro.

10.04 - Il numero di maglia è ancora un mistero- L'attaccante svedese sarà in Italia a metà della prossima settimana e verrà presentato al popolo milanista durante la gara contro la Sampdoria in programma il 6 gennaio a San Siro. Per quanto concerne, invece, il numero di maglia, ci sarebbero due opzioni sul tavolo: il 9 in caso di addio di Piatek oppure l'11 di Borini, il quale è fuori dai piani di Pioli e sembra essere destinato all'addio nei prossimi giorni. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è finalmente arrivato il tanto atteso sì di Ibra, che è quindi pronto a sbarcare nuovamente sul pianeta rossonero.

9.49 - I dettagli del contratto. L'esordio può arrivare in Coppa - Zlatan Ibrahimovic e il Milan, un'operazione che oramai è vicinissima al traguardo. Il Milan deve sistemare solo gli ultimi dettagli, ma come spiega la Gazzetta dello Sport tutto è apparecchiato per il grande ritorno. Ibra arriverà a Milano a metà settimana e la 'presentazione' a San Siro è prevista in occasione della gara dell'Epifania contro la Sampdoria, anche se l'esordio avverrà solo in seguito, probabilmente con la SPAL in Coppa Italia il 15 gennaio. Con un occhio di riguardo verso il derby del 9 febbraio. Ancora da decidere il numero di maglia.

9.30 - Per la Gazzetta dello Sport non ci sono dubbi - "Sorridi! Ibra ha detto sì". Questo il titolo che trova spazio nel taglio alto del quotidiano in prima pagina questa mattina. Contratto di 6 mesi con rinnovo automatico se Zlatan raggiungerà alcuni obiettivi personali. Non c'è la clausola Champions.

9.11 - È già arrivato il sì, mancano solo i dettagli - Manca solo qualche dettaglio contrattuale ma il “si” dello svedese è arrivato dopo che la dirigenza milanista è corsa ai riparti in seguito alla disfatta di Bergamo, modificando alcuni termini dell’offerta a Zlatan. La base economica resterà la stessa, ovvero 3 milioni per i primi sei mesi e altri 6 milioni se il contratto dovesse rinnovarsi di un altro anno. Ma per il 38enne sono cambiate alcune opzioni sugli obiettivi personali, legati a gol e presenze.