LIVE TMW - Inter, atterrato Sanchez. Cileno diretto all'Humanitas di Rozzano

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

17.06 - Atterrato poco fa all'aeroporto di Milano-Malpensa, in questi minuti Alexis Sanchez è diretto all'Humanitas di Rozzano per le visite mediche di rito: a seguire la firma e il conseguente annuncio ufficiale come nuovo giocatore dell'Inter.

16.21 - Pochi minuti fa Alexis Sanchez è atterrato a Malpensa, con un volo privato che lo ha riportato in Italia dopo la lunga esperienza all'estero tra Barcellona, Arsenal e Manchester United. Ricordiamo i dettagli dell'accordo tra Red Devils e Inter: il cileno si taglia lo stipendio, mentre l'Inter garantisce 5 milioni di euro annui e il resto rimane a carico del club inglese.

12.40 - Terminato anche l'ultimo step, l'idoneità sportiva: per Cristiano Biraghi è il momento della firma sul contratto che lo legherà al suo "nuovo" club. Di seguito il video del nostro inviato al seguito del terzino viola, che si appresta a tornare in nerazzurro:

12.20 - Il terzino Cristiano Biraghi ha terminato da poco la seconda parte delle visite mediche e ora è atteso al CONI per ricevere l'idoneità sportiva. Il giocatore, che arriva in prestito con diritto di riscatto a 12,5 milioni di euro, intorno all'ora di pranzo firmerà il contratto con i nerazzurri.

12.11 - Inter attivissima sul mercato a quattro giorni dal gong finale delle trattative: i nerazzurri, in attesa di risolvere la grana Icardi, stanno concludendo due operazioni che si sono protratte a lungo. Alexis Sanchez è pronto ad iniziare la sua nuova: tutto si è sbloccato nella serata di ieri, col cileno che ha fatto un passo avanti importante verso il suo nuovo club, decidendo di ridursi ulteriormente l’ingaggio di altri 500 mila euro pur di accelerare la chiusura della trattativa.

Per quanto riguarda il ritorno di Cristiano Biraghi, il giocatore nel pomeriggio si allenerà con Conte e ora si sta sottoponendo alle visite. A Firenze sbarca Dalbert, che si è convinto della destinazione dopo giorni di riflessione. La novità dell’ultima ora resta la formula dell’operazione: Dalbert infatti andrà a Firenze in prestito secco, mentre il trasferimento di Biraghi verrà formalizzato in prestito con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni. Il terzino della Nazionale firmerà un quinquennale da circa due milioni netti a stagioni. Seguiremo le mosse dei due nuovi acquisti nerazzurri con la nostra diretta scritta, grazie al contribuito dei nostri inviati a Milano.