live Inter, Conte: "Ancora non siamo una grande squadra"

È finita 2 a 1 il big match della 5° di ritorno di Serie A tra Lazio e Inter. Tra poco il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte arriverà in sala stampa per analizzare quanto accaduto sul terreno di gioco. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Questa sera ci sono stati due episodi particolari con Padelli anticipato dai difensori: non c'è molta fiducia?

"Ho grande fiducia in tutti i calciatori e tutti la devono avere nei compagni di squadra. È inevitabile dire che oggi abbiamo concesso due gol su due regali. Dobbiamo migliorare, non è la prima volta: è successo anche in passato che abbiamo rimesso in gioco l'avversario. La squadra deve avere voglia di crescere, step dopo step. Se vogliamo dare fastidio quest'anno dobbiamo salire, anche a livello individuale. Posso essere arrabbiato con la squadra se non dà tutto, ma oggi ha dato tutto. L'impegno dei ragazzi mi è piaciuto, non gli posso rimproverare nulla su questo aspetto: la partita è stata equilibrata contro una squadra forte come la Lazio. Grande rispetto e complimenti".

Ti aspettavi più coraggio?

"Siamo rientrati in campo, nel secondo tempo, con la stessa voglia del primo. Abbiamo provato a costruire dal basso, con personalità e con l'idea precisa di attaccare la profondità. Dopo due minuti c'è stato l'episodio del pareggio. Dobbiamo migliorare se vogliamo essere grandi, visto che oggi ancora non lo siamo. Ho visto troppo frenesia, queste partite vanno gestite".

La classifica?

"Il livello del campionato si è elevato in maniera importante rispetto agli anni passati, quando non c'è stato grande interesse. Abbiamo iniziato un percorso di crescita, singolarmente abbiamo il dovere di migliorare: se lo facciamo, migliora anche la qualità corale della squadra. Dobbiamo imparare a gestire la situazione, adesso è il contrario. È la situazione che ci gestisce: è successo nel secondo tempo, ma anche a Barcellona e a Dortmund. La palla oggi era diventata più pesante, già nel giro palla iniziale. Gli eventi non devono condizionare la prestazione".