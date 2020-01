LIVE TMW - Inter, Conte: "Complimenti al Lecce, noi in costruzione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gentili lettori di TMW, è atteso a momenti nella sala stampa dello stadio "Via del Mare" di Lecce il tecnico dell'Inter Antonio Conte per commentare la prova contro il Lecce.

Che sensazioni prova quando torna qui?

"Per me c'è sempre una grande emozione, a prescindere che possa tornare da un punto di vista calcistico o meno. Ci sarà sempre questo attaccamento, ma . sono un professionista e cerco di fare al meglio questo lavoro. Sono orgoglioso di essere salentino".

Come l'ha seguita dal punto di vista ambientale?

"Tornare al Via del Mare significa tornare indietro di 30-35 anni. Ho passato la mia infanzia, facendo il raccattapalle. Ho avuto la possibilità e la fortuna di esordire e giocare diversi anni per il Lecce".

Quel cambio di modulo del Lecce se lo aspettava?

"Liverani credo abbia fatto due conti, cambiando sistema di gioco. Oggi il Lecce era meno propositivo, ma ha cercato di occupare la propria metà campo e poi tentare il tutto per tutto in ripartenza. Complimenti a loro. Noi siamo una squadra in costruzione, lavoriamo insieme da sei mesi: o giriamo sempre a ritmi alti, altrimenti si fa fatica".

Un po' timidi in avanti?

"Sicuramente abbiamo concesso questo gol che lascia un po' di amaro in bocca, inevitabile quando le squadre avversarie ti fanno gol c'è qualcosa da migliorare. C'è qualcosa su cui lavorare".

Ti manca, in partite come queste, qualche esterno? Young può essere utile?

"In questi sei mesi ci sono state risposte importanti da parte di tutti, abbiamo finito il girone di andata in questa maniera. Noi dobbiamo continuare a lavorare e fare quello che stiamo facendo. Se ci sarà la possibilità di ampliare la rosa e rinforzare l'organico in qualche reparto ci faremo trovare pronti".

