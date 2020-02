LIVE TMW - Inter, Conte: "Meritavamo di più. Bravo Gattuso a chiudersi"

vedi letture

live Inter, Conte: "Meritavamo di più. Bravo Gattuso a chiudersi"

23.10 - Questa volta non è andata come nel derby. L'Inter, sotto al 57esimo con la rete di Fabian Ruiz, è stata incapace di rimontare nonostante il cuore nel finale di gara. Prossimo 5 marzo, al San Paolo, servirà un'impresa (non impossibile) per approdare in finale di Coppa Italia. Tra poco il tecnico interista, Antonio Conte, raggiungerà la sala stampa per analizzare il match. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.20 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Le avversarie dell'Inter ora pensano a chiudersi?

"Abbiamo tentato di trovare nuove soluzioni con tre punte per saltare più facilmente l'uomo. L'Inter oggi ha acquistato un altro status. Il Napoli dopo la Juventus ha la rosa migliore in assoluto ed è venuto qui a chiudersi mostrando moltissimo rispetto. Ricordo che ha battuto noi, la Juventus, la Lazio e pure il Liverpool, perciò c'è del valore importante. Bravo Gattuso nel convincere anche i suoi giocatori a difendere. Meritavamo comunque qualcosa di più"

Eriksen in panchina per una questione fisica o tattica?

"Entrambe, ho preferito puntare su Sensi che conosce bene entrambe le fasi che chiedo. Christian sta però riacquistano pian piano l'intensità persa negli ultimi mesi"

Chi va in finale di Coppa Italia?

"Vedendo il risultato, oggi il Napoli è favorito. Stiam parlando ripeto di una squadra forte, ma c'è un ritorno e cercheremo di giocarcela anche a Napoli"

23.25 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte