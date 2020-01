LIVE TMW - Inter, Conte: "Temevo di uscire. Mercato, fatte le mie proposte"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

23.00 - Doppietta di Lukaku, Borja Valero, Ranocchia e Cagliari al tappeto. L'Inter avanza in Coppa Italia e domani sera conoscerà la sua avversaria tra Fiorentina e Atalanta da sfidare ai quarti sempre a San Siro. Tra poco l'allenatore nerazzurro, Antonio Conte, giudicherà la prova della sua squadra. Segui la conferenza stampa LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.20 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Avete cambiato sette giocatori, ma tutti hanno risposto bene a partire da Borja...

"Sono le soddisfazioni più grandi queste. Quando cambi tanto contro una buonissima squadra che in A è sesta, rischio di fare un passo falso. Il rischio di uscire c'era, ma abbiamo dato una grande risposta. Gli infortuni potevano ammazzare un toro, noi invece siamo rimasti lì, c'è stata la possibilità di far crescere il gruppo. Borja lo dimostra, con serietà e professionalità alla fine le opportunità paga. Vale anche per Dimarco e Sanchez"

L'Inter vuole anche puntare a vincere l'Europa League?

"Noi dobbiamo navigare a vista, guardare partita per partita, essere realisti sapendo che c'è da migliorare tanto. Abbiamo iniziato un percorso, stiamo vedendo buone cose ma c'è tanto da fare per cercare di poter dire puntiamo a vincere. E' iniziato un percorso, ma altri sono molto più avanti di noi perché hanno costruito negli anni scorsi; tornando all'Atalanta, ripeto che è un prodotto costruito negli anni. Noi abbiamo un'idea importante, dobbiamo portarla per tutti i 95 minuti. Dovremo aumentare la forza di tutto per puntare alle vittorie; ora non è il momento, e non sarebbe neanche giusto. Detto questo, noi giochiamo ogni partita per vincere".

L'Inter è ben oliata, l'avversario sembra aver timore, c'è effettivamente bisogno di altri campioni?

"Ci sono delle situazioni da valutare attentamente, potrebbero esserci anche situazioni in uscita. Dovremo essere bravi perché non ci sono soldi da spendere, ecco perché servono le idee. Ho cercato di dare ai dirigenti delle idee importanti, servirà bilanciare la situazione tra uscite ed entrate. Se riusciamo ad incassare allora la questione cambia. Guardiamo su giocatori giunti a fine carriera, esperti, magari in prestito, laddove il FFP resta. Così possiamo rendere il mercato quanto più ottimale possibile, la rosa più corposa e pronta"

23.46 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte