LIVE TMW - Inter da Spalletti a Conte: i passaggi chiave degli ultimi 2 giorni

Cambio di rotta in casa Inter. Dopo due anni, il club nerazzurro ha deciso di divorziare da Luciano Spalletti, nonostante altri due anni di contratto. Il prossimo allenatore sarà Antonio Conte: una vera e propria rivoluzione targata Suning, per rilanciare le ambizioni del club nerazzurro. Su TMW, tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

19.29 - Cambio di panchina: la due giorni si chiude col congedo di Luciano Spalletti - La due giorni di casa Inter che s'è aperta con l'esonero di Luciano Spalletti ed è proseguita con l'ufficialità dell'arrivo di Antonio Conte si chiude col messaggio del manager di Certaldo, che attraverso 'Instagram' ha voluto salutare quelli che sono ormai i suoi ex tifosi: "Non è vero che spesso sono stato l'unico a metterci la faccia, perché voi ci siete sempre stati! Tifosi forti.....destini forti".

16.26 - Conte: "Inter forte e regolare" - Arrivano nuove dichiarazioni di Antonio Conte direttamente da Madrid, città dove domani andrà in scena la finale di Champions League. Il nuovo allenatore dell'Inter s'è così espresso sul nuovo corso nerazzurro: "La prima giornata è bella, soleggiata... La nuova Inter? Non sarà pazza, ma regolare e forte. Partiamo da Madrid, dove ci sono dei bei ricordi ma è importante che ci si prepari a non vivere di ricordi, a rinfrescare, a tornare ai fasti di un tempo".

14.24 - Zhang: "Finalmente Conte" - Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha parlato al sito ufficiale dell'Inter, rispondendo anche a una domanda sul perché sia stato scelto Antonio Conte: "Non so se è il migliore di tutti, ma Antonio Conte è sicuramente tra i migliori allenatori del mondo. Finalmente siamo riusciti a portarlo qui. C'è un rapporto di fiducia e rispetto, Conte crede nel nostro progetto e noi conosciamo la sua mentalità vincente. Un tecnico che vuole vincere e che ha la mentalità vincente è sicuramente il genere di allenatore che vogliamo. Vogliamo vincere e far felici i tifosi".

14.12 - Perché l'Inter - Nell'intervista rilasciata a Inter Tv, Antonio Conte ha parlato del motivo che lo ha portato a scegliere i nerazzurri: "Per il progetto, la serietà e l'ambizione di questa società. Per la storia: stiamo parlando di una delle migliori in Italia e al mondo. vogliamo tornare tutti insieme a primeggiare, l'Inter deve tornare dove merita. Nonostante la sua giovane età di Zhang mi ha colpito la chiarezza del progetto, l'ambizione e la voglia da parte della proprietà. Vogliamo far tornare questo club tra i top. Questo mi ha portato, senza avere dubbi, a prendere questa decisione".

13.37 - Conte e la gag con Zhang - Nel video nel quale Alessandro Cattelan ha svelato il suo pronostico, sbagliato, sul futuro di Antonio Conte, postato dall'Inter sul proprio profilo Twitter ufficiale, il presidente nerazzurro Steven Zhang, ha chiesto all'allenatore: "Mister, sei pronto per la Pazza Inter?", ma il tecnico ha risposto: "Basta pazzie!". Finisce dunque l'era della Pazza Inter?

12.10 - Lo staff - Dopo l’ufficialità emergono nuovi dettagli rispetto alle volontà del tecnico dell’Inter. Nel suo ambizioso progetto Antonio Conte vorrebbe poter contare anche sulla professionalità e le qualità del preparatore atletico del Real Madrid Antonio Pintus. Da comprendere la possibilità di liberare uno degli artefici del ciclo merengue dallo staff di Zidane, ma di certo l’Inter e Conte la loro scelta l’avrebbero fatta.

11.53 - Conte su Icardi - Il neo allenatore dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato alla BBC dopo aver firmato con i nerazzurri. Queste le sue parole, a cominciare da quello che potrebbe essere il futuro di Mauro Icardi: "Valuteremo ogni situazione e prenderemo la decisione migliore per il club. Vogliamo prendere la decisione migliore, il club è la cosa più importante per il presente e per il futuro. Non ho parlato con lui, ho appena iniziato a respirare l'aria nerazzurra".

11.30 - Parla Steven Zhang - Il presidente dell'Inter Steven Zhang, si legge su FcInterNews, ha parlato dell'arrivo di Antonio Conte in panchina ai microfoni della BBC: "Finalmente c'è Conte, un nuovo tecnico per l'Inter: sono sicuro che vinceremo insieme. Penso che per un club come l'Inter sia tempo per impostare un nuovo obiettivo, è tempo di raggiungere i migliori risultati. Noi vogliamo far diventare l'Inter il miglior club al mondo".

11.08 - Il contratto di Conte - Arrivano anche i dettagli del contratto di Antonio Conte all'Inter, riportati da La Gazzetta dello Sport di questa mattina. L'allenatore ha firmato fino al 2022 e il suo triennale sarà da 11 milioni di euro netti a stagione, che al club costerà praticamente il doppio, circa 20 lordi.

10.05 - Comunicato della Curva Nord - Attraverso il proprio profilo Facebook, la Curva Nord nerazzurra ha postato un comunicato dopo l'ufficialità di Antonio Conte come nuovo allenatore dell'Inter, dal titolo: "Noi non siamo la Juve". Clicca qui per approfondire.

9.45 - Ancora Conte - L'Inter presenta Antonio Conte. Che ha annunciato questa mattina alle 06:00 e che adesso si svela anche in video, con queste parole. "Finalmente si ricomincia. Di motivi ne ho tanti, anche troppi. E di sfide davanti a me altrettante ma non vedo l'ora. Un club che non è da tutti con i suoi tifosi che si chiederanno perché proprio io? Perché coi suoi tifosi condividiamo la stessa ambizione, il coraggio, la fame e la determinazione. ora tocca a me. Ci sono, Inter".

8.49 - La soddisfazione di Zhang - Prime parole anche per Steven Zhang, presidente nerazzurro, a commento dell'ufficialità di Conte: "Sono sicuro che Antonio Conte sia uno dei migliori allenatori che esistano. Sono certo che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, a realizzare la nostra missione che è sempre la stessa: riportare questo club tra i migliori al mondo".

8.15 - Le prime parole di Conte - All'interno del comunicato che ha dato l'ufficialità dell'arrivo di Conte all'Inter, c'erano anche le prime parole dell'allenatore: "Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta. Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il Presidente e i dirigenti hanno riposto in me. Ho scelto l'Inter per la società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia. Mi ha colpito la chiarezza del Club e la voglia di riportare l'Inter dove merita".

7.30 - Conte è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter - Con un comunicato sul proprio sito ufficiale l'Inter ha annunciato che il nuovo allenatore per la prossima stagione sarà Antonio Conte.

📃 | UFFICIALE Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter!#WelcomeAntonio pic.twitter.com/AtklPrKlkX — Inter (@Inter) 31 maggio 2019

Venerdì 31 maggio 2019

15.59 - Spalletti non commenta - Nessun commento da parte di Luciano Spalletti, contattato dall'ANSA, alla notizia dell'esonero da parte dell'Inter avvenuto oggi. Una notizia comunque attesa, vista anche la presenza a Milano di Antonio Conte, che diventerà il suo successore sulla panchina nerazzurra. Il tecnico toscano, nel caso in cui volesse intervenire in prima persona, potrebbe scegliere di salutare i tifosi e l'ambiente nerazzurro su Instagram, spesso utilizzato da Spalletti negli ultimi mesi.

14.10 - Conte a Madrid nella delegazione nerazzurra - La prima uscita ufficiale di Antonio Conte da allenatore dell'Inter sarà a Madrid. Il tecnico leccese sarà al Wanda Metropolitano ad assistere alla finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool insieme ai vertici del club, ovvero Marotta e Steven Zhang.

13.21 - Inter-Spalletti, servirà intesa sulla buonuscita - Servirà un accordo tra l'Inter e Luciano Spalletti per trattare sulla buonuscita. Ad oggi non è programmato un incontro tra le parti, ma il tecnico di Certaldo è legato alla società nerazzurra da altri due anni di contratto e il costo di Spalletti e del suo staff - da qui a giugno 2021 - è di 28 milioni di euro tasse comprese.

13.03 - La Curva Nord saluta Luciano Spalletti - Dopo l'ufficialità del divorzio tra l'Inter e Luciano Spalletti, è arrivato un comunicato della Curva Nord che ha salutato il tecnico di Certaldo: "Riteniamo Spalletti esser stato onorevole interprete della signorilità e dei valori che vorremmo sempre venissero rispettati da chi prenderà il suo posto in futuro. (Clicca qui per la lettera integrale).

13.01 - Domani l'ufficialità di Conte - E' attesa per domani l'ufficialità di Antonio Conte come nuovo allenatore dell'Inter: la presentazione, invece, ci sarà dopo la finale di Champions League di Madrid, nei primi giorni della prossima settimana.

12.05 - Il saluto di Steven Zhang a Spalletti - Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha così salutato Luciano Spalletti: "Un allenatore, un insegnante, un amico. Hai sempre fatto del tuo meglio, con la pioggia o col sereno. Quest'avventura di due anni significa molto per l'Inter e per me personalmente. Non dimenticheremo la tua dedizione a questa squadra e ti ringraziamo tutti dal profondo del cuore. Una volta che sei stato allenatore dell'Inter sarai sempre il mio allenatore. Grazie mister Spalletti",

12.00 - Inter, cambio di rotta: divorzio ufficiale da Spalletti - Con un comunicato, l'Inter questa mattina ha comunicato l'esonero di Luciano Spalletti: "FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme".