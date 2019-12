LIVE TMW - Inter eliminata, Conte: "Il calcio è semplice: se non segni, perdi"

Fonte: dall'inviato a San Siro

L'Inter perde contro il Barcellona e viene eliminata dalla Champions League. Dalla sala stampa di San Siro, il tecnico nerazzurro Antonio Conte prova a spiegare i motivi del ko contro un Barça ben lontano dall'undici tipo. Segui la diretta testuale della conferenza di Conte su TMW!

Ore 23.42, inizia la conferenza stampa

La Champions dell'Inter? "Il girone dice che ce la siamo giocata fino alla fine nonostante fosse il gruppo più difficile di tutti. Dispiace, abbiamo avuto l'occasione per andare avanti. Ci deve essere rammarico e delusione, oggi abbiamo avuto situazioni importanti per segnare ma il calcio alla fine è semplice: devi buttarla dentro. Chi lo fa ha ragione e vince le partite, se non segni diventa complicato. Oggi non siamo stati cinici, avessimo capitalizzato le occasioni saremmo passati. I ragazzi hanno dato tutto, l'approccio è stato buono e dispiace anche per il pubblico. L'atmosfera di San Siro era unica, bellissima".

Cosa ho detto ai ragazzi? "Non ho da rimproverare niente ai miei ragazzi, ma questo non stasera. Dall'inizio della stagione. Dispiace perché a volte, anche se metti in campo il 200%, non vieni ripagato. Oggi usciamo dal girone di Champions e ci deve dispiacere, è un peccato soprattutto per i ragazzi. Ma gli ho detto che le cadute fanno parte del percorso, gli uomini veri si rialzano. Nelle cadute e nelle delusioni si impara sempre qualcosa. Usciamo più forti da un girone ben giocato".

Per lo Scudetto servirà intervenire sul mercato? "Sinceramente non è giusto parlare di mercato ora. Non è giusto fare considerazioni che siano al di fuori di questo gruppo di calciatori. Posso solo essere orgoglioso di essere il loro allenatore, in un momento di difficoltà mi stanno dando tutti, e sottolineo tutti, tutto ciò che hanno. Mancano due partite a Natale, mi sarei augurato di passare il turno e se avessimo concretizzato sarebbe successo. Ora dobbiamo dare tutto nelle prossime due, non sarà semplice perché siamo sempre gli stessi e anzi qualcuno è pure venuto meno rispetto alla gara con la Roma. Dobbiamo lavorare e oggi posso solo elogiare i miei ragazzi, gli sono grato perché stanno crescendo e facendo qualcosa di importante".

Ore 23.50, termina la conferenza