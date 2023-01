LIVE TMW - Inter, Inzaghi: "Dumfries affaticato dal Mondiale, deve migliorare. Skriniar? È sereno"

live Inter, Inzaghi: "Dumfries affaticato dal Mondiale, deve migliorare. Skriniar? È sereno"

vedi letture

Simone Inzaghi commenta in conferenza stampa il 2-1 con cui l'Inter ha superato ai tempi supplementari il Parma in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

00.04 - Ecco Inzaghi.

Prima domanda: risultato arrivato con fatica, la prestazione non può essere definita buona, anche a livello di atteggiamento.

"Per quanto riguarda la prestazione, ha detto bene. Stasera abbiamo fatto meglio rispetto alla gara dell'Empoli dell'anno scorso, ma si poteva fare di più. Il Parma aspettava questa partita da diverso tempo, dovevamo muovere meglio la palla ma quell'eurogol ci ha un po' spiazzato. Però la squadra non ha perso le distanze, è sempre rimasta concentrata e lucida, questo fa ben sperare".

State patendo a livello mentale la super prestazione col Napoli?

"La condizione dopo tanto tempo è sempre da migliorare, ma stiamo parlando di una squadra che ha battuto il Napoli, che avrebbe vinto a Monza senza tutto quello che avete visto, che ha passato un turno con rotazioni corte e giocatori importantissimi fuori. Sappiamo di dover migliorare sempre, sperando di recuperare giocatori importantissimi, che quest'anno non ho mai avuto e nonostante questo abbiamo fatto una Champions strepitosa. In campionato abbiamo tante partite da recuperare, giocheremo tantissime partite e ho bisogno di tutti i giocatori per far sì che siano disputate nella miglior maniera possibile".

Come sta Dumfries?

"Viene da cinque partite in un Mondiale, è tornato affaticato con un problema che sta risolvendo. Lui è un ragazzo molto generoso, sta lavorando al top ma non è affatto semplice. Ci sono giocatori tornati in ottime condizioni, come Lautaro, e altri come Denzel che devono migliorare e

Come ha visto Skriniar? Si è emozionato per l'accoglienza di San Siro?

"Si stava scaldando, non so le sue sensazioni ma sa che è contornato da tifosi che gli vogliono un grandissimo bene. Io lo vedo sempre sereno, inizialmente stasera è rimasto in panchina ma lo vedevo voglioso di aiutare la squadra a passare il turno. Non era scontato, è tanti anni che l'Inter passa ai supplementari: a questa competizione ci teniamo".

Spalletti ha detto che è meglio fare risultati societari che vincere titoli.

"Bisogna avere la fortuna di fare tutte e due le cose. In questo momento mi viene in mente la serata straordinaria dell'anno scorso, è un passaggio del turno che dedichiamo ai nostri tifosi".

00.10 - Conclusa la conferenza stampa di Inzaghi