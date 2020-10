LIVE TMW - Inzaghi:"Contro il Bologna nessuna voglia di rivalsa. Sarà una partita come le altre"

live Inzaghi:"Contro il Bologna nessuna voglia di rivalsa. Sarà una partita come le altre"

Dopo la sconfitta nel recupero di mercoledì contro l'Inter, il Benevento vuole rialzare la testa. Al Vigorito, domenica pomeriggio arriva il Bologna di Mihajlovic. Pippo Inzaghi, ex allenatore dei rossoblu, che ci tiene a fare bella figura contro la sua ex squadra, parla alla vigilia del match in conferenza stampa.

Qual è la condizione fisica e mentale dei giocatori?

"Sicuramente dobbiamo cercare di recuperare il più possibile energie. La squadra sta bene ed è in grande fiducia. Abbiamo affrontato due ottime partite in serie A, finora. Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni

Domani ci vorrà un'altra partita perfetta".

Quali sono le condizioni fisiche di Maggio, Barba e Lapadula?

"Barba non ci sarà. Maggio sta bene e ci sarà. Lapadula ne approfitterà durante la sosta per recuperare la forma migliore. Valuterò stanotte chi far giocare. La notte auguro porti consiglio giusto".

Ci saranno delle rotazioni? Iago Falque può giocare dal primo minuto?

"Tutti possono giocare dal primo minuto. Qualche cambio ci sarà. I cambi credo potranno essere molto importanti".

Dei calciatori che ha in mediana, chi può sostituire Schiattarella?

"Credo che Viola e Ionita potrebbero giocare al posto di Schiattarella, ove mai dovesse mancare. In quel caso, potremmo anche provare a giocare con due mediani".



Il Bologna rievoca il suo passato. Sarà una rivincita per lei?

"Non ho bisogno di rivincite. Di Bologna ho un ricordo bello

È una partita che vale come le altre. Sappiamo di potercela giocare. Adesso ci rispettano e questa è la cosa più bella".

Quali sono le condizioni di Viola?

"Viola sta bene e corre. Dopo la sosta contiamo di averlo a disposizione".

C'è apprensione nel gruppo, visto l'aumento di casi di positività al Covid nelle squadre?

"L'apprensione c'è sempre, ma ci fidiamo dei nostri medici che ci dicono sempre bene cosa fare".

Continuerà ad insistere sulla difesa a tre?

"Sarei un pazzo se non adottassi questa soluzione anche quest'anno, visto che sappiamo come giocare con questo sistema di gioco. La difesa a tre è una soluzione più che plausibile".

Cosa si porta dietro della sfida con l'Inter?

"La voglia di provarci fino alla fine. Mi è piaciuto uscire a testa alta e tutti ci hanno fatto i complimenti. L'unica cosa che può farci raggiungere la salvezza, è provare a giocare sempre in ogni caso, al di là dell'avversario che affrontiamo".

Si aspetta qualcosa nell'ultimo giorno di mercato?

"Secondo me siamo a posto così. Se dovesse arrivare qualcuno, dovrebbe essere un under. Vedremo se il direttore Foggia ci riuscirà. Lui è bravo e sa sempre cosa fare".

