live Inzaghi: "Il mio rinnovo non dipende dal mercato. Nessun problema con Lotito"

Rialzare la testa e provare a tornare in corsa per il quarto posto. Questa la missione di una Lazio in crisi, che domani alle 20.45 affronterà il Napoli all'Olimpico. Per presentare la gara, alle 14 è in programma la conferenza stampa del tecnico Simone Inzaghi. Segui la diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com!

Ha parlato con Lotito?

"Lo sapete che con Lotito ho un rapporto che va oltre il classico rapporto allenatore-presidente. Era felice dopo il Bruges per il passaggio del turno, poi giustamente si aspettava di più contro Verona e Benevento, ma tra di noi non c'è nessun problema".

Come arriva la squadra al Napoli?

"Parlo molto con la squadra, abbiamo analizzato come giusto che sia il cammino in campionato. Ci manca qualche punto. Sono sicuro che risponderemo con i fatti, come abbiamo fatto in questi anni. La squadra ha voglia di fare bene".

Acerbi come sta?

"Dice che sta bene, ha dato buone risposte. Vedremo dopo oggi".

La difesa prende troppi gol...

"Stiamo subendo di più ma è un discorso di squadra, perché i difensori sono rimasti gli stessi. L'anno scorso eravamo una delle migliori difese della Serie A...."

La Lazio può rientrare nella corsa Champions?

"Sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà. Oltre al fitto calendario, abbiamo avuto tante assenze per il Covid che alla lunga hanno pesato. In campionato abbiamo perso punti ma abbiamo tempo per rientrare. Voglio risposte già da domani sera, contro il Napoli sarà difficile perché loro sono un'ottima squadra, anche se entrambi avremo degli indisponibili. L'episodio può fare la differenza".

Il rinnovo dipenderà dal mercato di gennaio?

"Assolutamente no. Ho parlato in serenità con Lotito dopo la Champions e dopo il Benevento. Adesso siamo concentrati su Napoli e Milan, poi vedremo. Tra me e lui c'è un rapporto che va oltre il calcio, lavoriamo insieme da 16 anni circa".

La Lazio ancora non ha battuto una big: quanto può essere importante vincere domani?

"Sarebbe importantissimo, abbiamo grande spirito di rivalsa. Domani dovrà essere un nuovo inizio, sappiamo che un punto tra Verona e Benevento è poco".

