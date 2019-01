LIVE TMW - Juve, Allegri: "Caceres non è un ripiego. Pogba? Difficile torni"

Dall'inviato

Vigilia in casa Juve. Verso l'Olimpico di Roma, Massimiliano Allegri presenta il match contro la Lazio in scena domani sera. Tuttomercatoweb segue live la conferenza stampa, programmata per le 12. Si comincia parlando di Caceres: "Non è una soluzione di ripiego. E' un giocatore fortemente voluto. Benatia ha chiesto di andare via e la società lo ha accontentato. Abbiamo avuto la fortuna che Caceres abbia accettato: è un giocatore affidabile, che conosce l'ambiente. Tra tre o quattro settimane tornerà anche Barzagli. Ha inciso il fatto che è un ragazzo che conosco, che può dare molto alla Juve. Altri profili avrebbero dovuto ambientarsi, Martin è un giocatore già pronto".

VERSO LA LAZIO - "Proveranno a battere una grande. Rientrerà Cancelo a disposizione, partirà dalla panchina. Mandzukic e Khedira torneranno col Parma. La Lazio è una squadra fisica e tecnica, che in casa fa prestazioni importanti. Vorranno riscattare la sconfitta di Napoli. Noi dobbiamo dare continuità, manca ancora molto alla vittoria dello scudetto. Centrocampo? O giochiamo a due o a tre, è l'unico dubbio che ho".

CACERES E BENATIA - "Può giocare tranquillamente a due, nei due centrali. Vale i Barzagli, Chiellini, Bonucci. E' un positivo, avere un ragazzo così all'interno della squadra è importante, e mi rende felice. Benatia? Fino ai primi di dicembre ha giocato sei partite. Poi ha fatto una scelta, va in Qatar. La società ha valutato e accettato la sua richiesta, non ha senso tenere un giocatore controvoglia. Sono dispiaciuto, ma ha deciso e ne prendiamo atto".

EMRE CAN - "Può giocare davanti alla difesa, gioca più lentamente rispetto a Pjanic ma garantisce più copertura".

CAVALLI DI RITORNO - "Caceres come Matri e Bonucci? Credo che Pogba sia molto difficile che torni alla Juventus. Mi aspetto una conferma della crescita di Rugani, ora ha la possibilità di giocare molte partite.

KEAN ALLA JUVE - I giocatori giovani come Kean devono rimanere alla Juventus. Andando via rischia di giocare di più ma anche di perdere il suo percorso di crescita. I giovani vanno accompagnati in un percorso, come i bambini a scuola. Rugani ha avuto la forza di rimanere quattro anni alla Juve. E la sua crescita si vede".

Termina la conferenza alle 12.14.