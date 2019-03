LIVE TMW - Juve-Atletico, Simeone: "Godin sarà in campo domani"

Fonte: Inviato a Torino

L’Atletico di Diego Simeone scende in campo per difendere il 2-0 di Madrid. Tra pochi minuti il tecnico dei Colchoneros presenterà in conferenza stampa la gara di domani contro la Juventus.

Dopo Koke, parla Simeone: "La Juve ha riposato di più? Forse se ne potrebbe rispondere per migliorare la risposta delle squadre spagnole in Europa, ma sono chiacchiere. Chi organizza la Liga è intelligente e sa quel che fa. Non vogliamo scuse. In futuro si può migliorare: non c'è dubbio che anche in Inghilterra, come in Italia, si stia più attenti a questo".

L'Atletico si comporterà come all'andata?

"Nelle gare a eliminazione è importante giocare bene sia l'andata che il ritorno, è un po' come se fosse un secondo tempo. È ovvio che ognuno cerca di organizzarsi al meglio a casa. Poi parlare di dettagli che non sono spiegabili è complicato, il calcio è fantastico anche per questo".

Tante assenze domani. Sia a sinistra che a centrocampo.

"Mi mancheranno tutti gli assenti. Sto cercando di decidere chi far giocare in modo che la squadra funzioni al meglio. È logico che si cerchi di mandare in campo i migliori disponibili".

Considererebbe un fallimento uscire?

“Ripeto. Sono due partite con due squadre forti. Solo una passerà. Dovremo approfittare dello spazio a disposizione, che sarà meno rispetto all'andata".

Cosa pensa di Zidane?

"Con tutto il rispetto per lui, non credo sia pertinente parlare di lui oggi. Con tutto il rispetto, ripeto".

Quanto può contare Morata?

"Come tutti gli attaccanti del mondo è importante, dà delle soluzioni per poter alzare la squadra. Può sostenere il gioco tanto al centro quanto davanti e anche per sfruttare gli spazi che una squadra che ti pressa molto può lasciare dietro. Cercheremo quindi di giocare la miglior partita perché Alvaro dia al meglio".

Domani siete favoriti?

"Ripeto, sono due partite diverse in due momenti diversi. È difficile parlare di favoriti, bisogna ancora giocare una partita importante, ci sono altre squadre che hanno già giocato e noi dobbiamo aspettare domani per poter parlare".

Come sta Godin? È l'uomo giusto per fermare Ronaldo?

"Sta bene, si allenerà con il gruppo. Penso che domani possa essere in campo. La Juve non è solo Ronaldo, è una squadra fortissima con tanti campioni, con uomini pronti alla battaglia e giocatori offensivi molto importanti. Sicuramente, oltre a Ronaldo, saranno in grado di metterci molta pressione".

Come motiva i suoi giocatori?

"Non mi piace tanto parlarne, sono cose intime. Loro sanno come gestisco certe partite e domani in tutto il mondo usciranno articoli su come ha giocato la squadra. Questo fa parte del gioco".

C'è un po' di spazio per quello che è successo nel '98 contro la Juve, il contatto Iuliano-Ronaldo.

"Non credo che il calcio sia fatto di questo. Ogni partita è diversa, noi domani dobbiamo lottare per quello che diceva Koke, con tranquillità e umiltà. Sapendo che giochiamo contro una squadra fortissima, una bella partita di calcio".

Crede che la Juve abbia iniziato a giocare già dopo la sconfitta dell'andata?

"È una domanda per loro, non per me".

Si conclude qui la conferenza stampa di Simeone.