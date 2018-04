LIVE TMW - Juve-Napoli, è il giorno dello scontro diretto: Dybala può partire dal 1'

Premi F5 per aggiornare

13.50 - La storia dice Juventus. L'impianto torinese, da quando è stato costruito, ha infatti sempre sorriso alla Vecchia Signora in occasione di incroci contro i campani. Sette partite disputate nel nuovo stadio tra le due squadre, sei di campionato e una di Coppa Italia, in cui ha trionfato ogni volta la compagine bianconera. Con un saldo di gol nettamente all'attivo: 17-3. Per il Napoli, dunque, sembra lontanissima l'ultima vittoria a Torino: era il 31 ottobre 2009, quando Hamsik con una doppietta e Datolo permisero agli azzurri di ribaltare il 2-0 bianconero iniziale. Ma era all'Olimpico di Torino e non allo Stadium, quello che ha finora sempre sorriso alla Juve.

Questi i confronti tra Juventus e Napoli allo Stadium:

1 apr 2012 - Juventus-Napoli 3-0 (53' Bonucci, 74' Vidal, 82' Quagliarella)

20 ottobre 2012 - Juventus-Napoli 2-0 (80' Caceres, 82' Pogba)

10 novembre 2013 - Juventus-Napoli 3-0 (2' Llorente, 74' Pirlo, 80' Pogba)

23 maggio 2015 - Juventus-Napoli 3-1 (13' Pereyra, 50' Lopez, 77' Sturaro, 90' rig. Pepe)

13 febbraio 2016 - Juventus-Napoli 1-0 (88' Zaza)

29 ottobre 2016 - Juventus-Napoli 2-1 (5' Bonucci, 9' Callejon, 70' Higuain)

28 febbraio 2017 - Coppa Italia - Juventus-Napoli 3-1 (36' Callejon, 45' rig. Dybala, 64' Higuain, 68' rig. Dybala)

13.35 - Rifinitura a Torino, questa mattina, anche per la squadra azzurra. Due, al momento, i dubbi di formazione di mister Sarri: Hamsik/Zielinski a centrocampo e Mertens/Milik in attacco, ma i due titolarissimi sembrano in netto vantaggio.

13.16 - La Juventus si trova a pranzo dopo aver svolto, questa mattina, l'allenamento di rifinitura allo Stadium. Buone notizie per Paulo Dybala che, secondo Sky Sport, stasera dovrebbe essere titolare, anche se quando ha lasciato l'albergo aveva una vistosa fasciatura alla gamba sinistra.

13.00 - E' il giorno di Juventus-Napoli, scontro diretto per la corsa al titolo. Un appuntamento imperdibile al quale TMW, come di consueto, darà ampio spazio. A partire dalle ore di trepida attesa che precedono il match. Segui qui il LIVE con tutti gli approfondimenti, le voci, le curiosità e le novità sulla sfida dell'Allianz Stadium (ore 20:45).