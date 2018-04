LIVE TMW - Juve-Napoli, tutto pronto all'Allianz per il big match di Serie A

Premi F5 per aggiornare

Fonte: Ha collaborato Dimitri Conti

20.03 - Si conclude qui il live pre-partita di TuttoMercatoWeb in avvicinamento al big match Juventus-Napoli. Per continuare a seguire tutte le ultime della partita, e la cronaca diretta delle migliori azioni basta cliccare sul link in calce:

19.45 - Ci sono le formazioni ufficiali! Ecco i ventidue protagonisti che si affronteranno questa sera in Juventus-Napoli:

Juventus (4-3-3): Buffon; Hoewedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Dybala.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

19.33 - C'è anche la Juventus ora all'interno della sua casa, l'Allianz Stadium. Come testimonia il video pubblicato dall'account Twitter ufficiale del club bianconero, il pullman con i ragazzi della squadra di Allegri è arrivata nell'impianto che ospiterà il big match contro il Napoli. Ecco il video condiviso sui social dalla Juve:

19.19 - Il Napoli è arrivato allo Juventus Stadium, o Allianz che dir si voglia. Secondo quanto riferisce TuttoJuve i giocatori della squadra partenopea sono già all'interno dello stadio, pronti per la partita più importante del campionato.

19.08 - Il Napoli ha lasciato l'albergo in cui risiedeva per dirigersi verso l'Allianz Stadium, atteso dalla sfida scudetto contro la Juventus. Circa 500 tifosi hanno salutato l'uscita della loro squadra al coro, secondo quanto riferisce TuttoNapoli, di "Dovete vincere". C'è già grande trepidazione nella parte azzurra.

18.54 - Sale sempre più, in casa Napoli, l'attesa per il big match di stasera. Cori, urla, incitamenti, di qualsiasi genere. Circa 150 tifosi popolano in questo momento, come riporta TuttoNapoli, l'esterno dell'hotel che ospita gli azzurri in questa trasferta torinese per spingere i ragazzi di Sarri verso l'impresa.

18.35 - Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, si esprime così a TMW sullo scontro diretto: "La squadra azzurra deve vincere e nel suo DNA non ha la gestione della partita. Dovrà andare a giocare il suo calcio, con velocità e dinamismo nelle azioni. Altrimenti non sarebbe il Napoli. La Juve rispetto al Napoli ha una rosa di gran livello ma nulla è certo. Higuain ad esempio a volte sbaglia gli appuntamenti importanti".

18.11 - Si è ormai conclusa - riferisce TuttoJuve - la riunione tecnica dei bianconeri in vista della gara contro il Napoli. Stasera, Massimiliano Allegri dovrebbe puntare sul 4-2-3-1. In porta ci sarà Buffon. Sulla destra Howedes, in mezzo spazio a Benatia e Chiellini, a sinistra Asamoah. A centrocampo Khedira e Pjanic, mentre in avanti toccherà a Douglas Costa, Dybala, Matuidi giostrare alle spalle di Higuain.

17.48 - Non sarà possibile recarsi nei pressi dell'Allianz Stadium se sprovvisti di biglietto. E' una delle misure che gli agenti impegnati oggi saranno tenuti a far rispettare per garantire l'ordine pubblico. L'opera di filtraggio è cominciata nelle prime ore del mattino in tutte le strade che conducono verso il centro città. L'opera di prevenzione è adottata anche da agenti in borghese. Lo riporta sportmediaset.

17.27 - "Il partitone! Siate con noi!". Scrive così su Facebook il centrocampista azzurro Piotr Zielinski, che manda un messaggio ai tifosi in vista dello scontro diretto di stasera contro la Juve.

17.21 - Aggiornamenti meteo da Torino, in attesa del big match di questa sera tra Juventus e Napoli: nella città piemontese sono il sole e il caldo a padroneggiare, con ben 25 gradi registrati.

17.05 - Gonzalo Higuain ha il piede caldo quando sfida il Napoli: sono finora cinque i gol contro la sua vecchia formazione in cinque gare giocate. Sempre a segno l'argentino, tranne in un'occasione: era il 30esimo turno dello scorso campionato e l'ex merengue non riuscì a fare gol, ma tre giorni dopo - in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia - si riscattò con due marcature. Max Allegri, per la formazione di stasera, non potrà non tenere in conto questo conto aperto che Gonzalo ha col Napoli.

Questi i precedenti da ex di Higuain col Napoli:

29 ottobre 2016 - Juventus-Napoli 2-1, gol di Higuain al 70'

18 febbraio 2017 - Coppa Italia - Juventus-Napoli 3-1, gol di Higuain al 64'

2 aprile 2017 - Napoli-Juventus 1-1

5 aprile 2017 - Coppa Italia - Napoli-Juventus 3-2, gol ql 32' e 59'

1 dicembre 2017 - Napoli-Juventus, gol di Higuain al 13'

16.41 - Maurizio Sarri in "pellegrinaggio" a Superga per rendere omaggio al Grande Torino. È la quinta volta che il tecnico del Napoli si reca presso la lapide eretta per Valentino Mazzola e compagni, scomparsi in un incidente aereo il 4 maggio 1949: la trasferta a Torino per il big match contro la Juventus è stata l'occasione per tornarci. Lo riporta sportmediaset.

16.35 - Diego Armando Maradona questa sera non sarà all'Allianz Stadium per assistere a Juventus-Napoli. Il Pibe de Oro - riferisce la Rai - guarderà il tanto atteso scontro diretto, ma lo farà dall'aeroporto di Fiumicino. L'ex stella azzurra, infatti, subito dopo il match dovrà prendere un aereo, direzione Dubai, dove risiede da un bel po' di tempo.

16.17 - Per la Juve è ancora il momento del riposo pomeridiano, che si concluderà tra circa un'oretta. Infatti, intorno alle 17, ci sarà la merenda e poi a seguire la riunione tecnica. Lo riporta TuttoJuve.

16.00 - Massimo Palanca, ex attaccante del Napoli, dice la sua sullo scontro Scudetto: "Spero vinca il Napoli, ma può succedere di tutto. Milik? Si può sfruttare la sua freschezza. Si è 'riposato' abbastanza e ora può dare un bell'apporto. Ma non è solo questione di Milik".

15.42 - Sergej Alejnikov, ex centrocampista della Juventus, presenta a TMW, la gara di stasera: "Le squadre cercheranno di dare il massimo, la Juve ha più chance perché ha due risultati su tre a disposizione mentre i partenopei devono per forza vincere. La Juve ha un'esperienza superiore rispetto al Napoli e in queste gare oltre a quel fattore conta anche la capacità di soffrire nei momenti difficili".

15.26 - Sono 71 i precedenti a Torino tra Juventus e Napoli. Vittorie Juventus: 44 (l'ultima il 29.10.2016, 2-1). Pareggi: 20 (l'ultimo il 22.05.2011, 2-2). Vittorie Napoli: 7 (l'ultima il 31.10.2009, 2-3). Gol Juventus: 126 (media a gara 1,77). Gol Napoli: 66 (media a gara 0,93).

15.07 - Giuseppe Galderisi, ex attaccante della Juventus, parla a TMW della sfida dello Stadium: "Sotto l'aspetto motivazionale, siamo al top. La Juventus ha la sua pressione, non può dare nulla per scontato. È una gara molto sentita, ci sarà molto equilibrio e la capacità di gestire alcuni momenti e alcuni episodi potrà fare la differenza. Il Napoli scenderà in campo col solito 4-3-3 per vincere allo Stadium con Hamsik e i centrocampisti titolari, oltre Mertens dall'inizio. Allegri non può rinunciare a Mandzukic".

14.46 - Attraverso Sky Sport arrivano conferme dal ritiro del Napoli sull’utilizzo di Mertens al centro del tridente al posto di Milik. A centrocampo Hamsik resta invece in netto vantaggio su Zielinski.

14.33 - Dino Zoff, ex portiere di Juventus e Napoli ed ex allenatore bianconero, si è espresso così a TMW sullo scontro diretto di stasera: "Sarà una partita che potrà decidere il campionato. In caso di vittoria della Juventus, il gruppo di Allegri avrebbe praticamente chiuso la pratica per il tricolore. Mentre il Napoli, se dovesse riuscire a vincere allo Stadium, riaprirebbe ogni discorso per la vittoria finale. Ciò che sembra certo è che assisteremo a una partita combattutissima".

14.24 - Torino sotto scorta. La riapertura del settore ospiti dedicato ai tifosi del Napoli, decisa dal prefetto di Torino, Renato Saccone, ha portato a misure straordinarie per garantire la massima sicurezza. Circa mille agenti sono presenti in città: coinvolti polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani. Comunque non vengono segnalate particolari criticità. Lo riporta sportmediaset.

14.11 - Probabile 4-2-3-1 stasera per la Juve di Massimiliano Allegri, anche se restano ancora aperti almeno due ballottaggi: con Douglas Costa e Dybala, sulla trequarti, dubbio Matuidi/Mandzukic, mentre sulla fascia destra Howedes è favorito su Lichtsteiner e Barzagli. Questa la probabile formazione dei bianconeri: Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Matuidi; Higuain.

14.03 - Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato così del big match a RMC Sport: "Sarri ha fatto un grande lavoro. Cosa serve stasera al Napoli? Dovrà giocare una gara perfetta, sapendo che di fronte ci sarà la squadra più forte degli ultimi anni. Il Napoli non può sbagliare nulla, non credo che Hamsik possa partire in panchina a inizio gara. Zielinski è un giovane fortissimo, ha grande futuro. Però il Napoli, senza Hamsik, perde geometrie. Magari Marek non è brillantissimo in questo periodo, ma nei piedi ha quelle geometrie che servono al Napoli per fare il suo gioco2.

13.50 - Allo Stadium la storia dice Juventus. L'impianto torinese, da quando è stato costruito, ha infatti sempre sorriso alla Vecchia Signora in occasione di incroci contro i campani. Sette partite disputate nel nuovo stadio tra le due squadre, sei di campionato e una di Coppa Italia, in cui ha trionfato ogni volta la compagine bianconera. Lontanissima l'ultima vittoria a Torino del Napoli: era il 31 ottobre 2009, quando Hamsik con una doppietta e Datolo permisero agli azzurri di ribaltare il 2-0 bianconero iniziale. Ma era all'Olimpico e non allo Stadium, quello che ha finora sempre sorriso alla Juve.

Questi i confronti tra Juventus e Napoli allo Stadium:

1 apr 2012 - Juventus-Napoli 3-0 (53' Bonucci, 74' Vidal, 82' Quagliarella)

20 ottobre 2012 - Juventus-Napoli 2-0 (80' Caceres, 82' Pogba)

10 novembre 2013 - Juventus-Napoli 3-0 (2' Llorente, 74' Pirlo, 80' Pogba)

23 maggio 2015 - Juventus-Napoli 3-1 (13' Pereyra, 50' Lopez, 77' Sturaro, 90' rig. Pepe)

13 febbraio 2016 - Juventus-Napoli 1-0 (88' Zaza)

29 ottobre 2016 - Juventus-Napoli 2-1 (5' Bonucci, 9' Callejon, 70' Higuain)

28 febbraio 2017 - Coppa Italia - Juventus-Napoli 3-1 (36' Callejon, 45' rig. Dybala, 64' Higuain, 68' rig. Dybala)

13.35 - Rifinitura a Torino, questa mattina, anche per la squadra azzurra. Il Napoli si è allenato, al campo Mercadante, alla periferia nord della città. Fuori dall'impianto c'erano alcune decine di tifosi degli azzurri. Un altro gruppo ha accolto, con applausi e cori di incitamento, la squadra al rientro nell'albergo nel centro cittadino. Due, al momento, i dubbi di formazione di mister Sarri: Hamsik/Zielinski a centrocampo e Mertens/Milik in attacco, ma i due titolarissimi sembrano in netto vantaggio.

13.22 - Così a RMC Sport Davide Dionigi, ex attaccante del Napoli: "Se il Napoli dovesse perdere, il campionato sarebbe finito. Il pari non servirebbe a molto. È una gara fondamentale anche se la Juve, dal punto di vista delle pressioni, ha molto più da perdere. Il Napoli si gioca tutto, forse paradossalmente è più libero dal punto di vista mentale".

13.16 - La Juventus si trova a pranzo dopo aver svolto, questa mattina, l'allenamento di rifinitura allo Stadium. Buone notizie per Paulo Dybala che, secondo Sky Sport, stasera dovrebbe essere titolare, anche se quando ha lasciato l'albergo aveva una vistosa fasciatura alla gamba sinistra.

13.00 - E' il giorno di Juventus-Napoli, scontro diretto per la corsa al titolo. Un appuntamento imperdibile al quale TMW, come di consueto, darà ampio spazio. A partire dalle ore di trepida attesa che precedono il match. Segui qui il LIVE con tutti gli approfondimenti, le voci, le curiosità e le novità sulla sfida dell'Allianz Stadium (ore 20:45).