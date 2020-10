live Juventus, Agnelli: "Le finali perse ci bruciano ancora"

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli interviene in conferenza stampa presso la sala "Gianni e Umberto Agnelli" dell'Allianz Stadium a seguito dell'Assemblea ordinaria degli azionisti svolta in mattinata nella sede della Continassa.

Andrea Agnelli prende posto: comincia ora la conferenza stampa del presidente della Juventus.

Prende la parola Andrea Agnelli: "L'assemblea di oggi è stata in modalità virtuale, oggi era l'ultimo giorno e viste le ultime situazioni ci è sembrato doveroso convocarla in modalità virtuale. Un pensiero personale va a tutte le famiglie coinvolte e allo staff sanitario. Questo è stato un anno agrodolce sia sul campo che fuori dal campo con grandi risultati e delusioni inaspettate. A gennaio ci siamo trovati a promuovere un aumento di capitale. Un grande plauso alla direzione sportiva, a Nedved che è qui, a Paratici che non è qui perché è entrato in bolla e a Cherubini. Rimango convinto che solo tra qualche anno ci potremo rendere conto di quanto fatto in questi anni. Le donne, un plauso anche a Stefano Braghin che è il miglior dirigente di calcio femminile presente in Italia. L'Under 23, con un trofeo vinto e che esponiamo al J|Museum. Un plauso va a Fabio Pecchia che ha fatto un ottimo lavoro, avere un Under 23 che porta a casa un trofeo è qualcosa di importante e inaspettato. Da un punto di vista sportivo ricordo anche le delusioni, con due finali perse che ci bruciano ancora e l'eliminazione dalla Champions League che non ci ha soddisfatto. Fuori dal campo mi piace citare i ricavi dalle sponsorizzazioni che hanno subito un aumento di 20 milioni rispetto all'anno precedente. E il fatto che il marchio della Juventus su Instagram sia diventato il primo marchio italiano superando Gucci ed è un segno della dimensione della Juventus per andare a sfruttare l'enorme platea che abbiamo. Nella ristrutturazione della società ora abbiamo due riporti con l'Area Football affidata a Paratici mentre quella Business a Stefano Bertola. Cherubini diventa Football director mentre io e Pavel ci divideremo i compiti su Area Football e Business. Gli obiettivi sono il perfezionamento della coesistenza tra le due aree e la promozione dei talenti in tutte le aree. L'altro elemento sulla quale ci siamo concentrati e la gestione emergenziale riguardo al Covid. Per quanto riguarda i protocolli, credo che vada riconosciuto al mondo del calcio che c'è uno screening che permette l'individuazione di un positivo e l'isolamento immediato. Questo è qualcosa di importante che ovviamente porta anche a dei costi per le società".