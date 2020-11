live Juventus, Cuadrado: "La sconfitta col Barcellona uno schiaffo per noi"

vedi letture

Premere F5 per aggiornare la pagina

18.20 - Non solo Andrea Pirlo. Per presentare la sfida di domani contro il Ferencvaros, anche il laterale della Juventus Juan Cuadrado. L'inizio della conferenza stampa è previsto per le 18.30.

18.29 - Ha inizio la conferenza stampa.

La partita col Barcellona vi ha tolto un po' di sicurezza?

"Sicuramente la gara col Barcellona ci ha dato uno schiaffo, ma veniamo qui con la voglia e la fiducia dopo l'ultima vittoria. Quella di domani sarà una gara in cui dimostreremo il nostro valore".

Che atmosfera hai trovato?

"La prima impressione è stata bella, uno stadio molto bello. Veniamo qui con la voglia di fare un buon risultato e speriamo vada tutto bene".

Cosa ti è piaciuto di più contro lo Spezia? Cosa vorresti vedere domani in campo?

"Siamo stati una squadra molto corta e compatta, domani bisognerà scendere in campo con la stessa determinazione e giocare la palla. Abbiamo i calciatori per fare un bel gioco, dobbiamo proporre un bel calcio come piace al mister e credo che piano piano ci riusciremo".

18.32 - Conclusa la conferenza stampa di Juan Cuadrado.