LIVE TMW - Juventus, è il giorno di Danilo. Cancelo-City, visite in corso

11.35: dall'Inghilterra, in corso le visite di Cancelo - Come detto, la trattativa che ha portato Danilo alla Juventus e Joao Cancelo al Manchester City è chiusa, ma per gli annunci bisognerà pazientare ancora qualche ora: sono infatti in corso, rivela il Daily Mirror, le visite mediche del portoghese con la compagine celeste. Per il brasiliano, atteso a Torino a ore, invece i test clinici dovrebbero andare in scena solo domani.

10.17: oggi l'arrivo, domani le visite - Ulteriori indiscrezioni captate dai nostri inviati a Torino: seppur l'arrivo del brasiliano sia confermato per oggi, probabilmente nel pomeriggio, le visite mediche dovrebbero avvenire solamente domani.

9.53: valutazione di 65 milioni per Cancelo - Manca ormai solamente l'ufficialità dello scambio tra Juventus e Manchester City che vede coinvolti i due laterali di difesa Danilo e Joao Cancelo. Nel tardo pomeriggio di ieri è stata trovata la quadra, anche grazie alla riduzione di stipendio del brasiliano, il quale firmerà un quadriennale da 3 milioni l'anno con i bianconeri. Spuntano anche le cifre: valutazione di 65 milioni per Cancelo, mentre Danilo è stato valutato 37. Gli inglesi verseranno la differenza nelle casse della Juve. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport.

9.12 - Lo scambio tra Juventus e Manchester City si è finalmente compiuto: Danilo si veste di bianconero, Joao Cancelo di celeste e dalla Premier League, oltre al cartellino del brasiliano, arriveranno anche 28 milioni, cifra finale per chiudere una trattativa che si è prolungata nelle ultime settimane. Danilo arriverà oggi a Torino, per sostenere le visite mediche, mentre Cancelo ha già lasciato l'Italia in direzione Manchester. Seguiremo le mosse dei due calciatori, tra Italia e Inghilterra, con la nostra diretta scritta.