live Juventus, Pirlo: "Nel secondo tempo uscito il nostro dna. Dybala si è mosso bene"

20:20 - Andrea Pirlo commenta la vittoria 2-1 contro il Torino all’Allianz Stadium nella decima giornata del campionato di Serie A.

la conferenza stampa dell'allenatore bianconero in diretta.

20:50 - Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Cosa vi ha fatto svoltare?

“Nel primo tempo non abbiamo vinto un duello, abbiamo perso tutti quelli individuali. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, siamo riusciti a vincere i duelli e a tenere il Torino nella propria metà campo. L’atteggiamento è stato diverso, il dna della Juventus è uscito come in tante altre partite”.

Ha inciso la stanchezza post Champions?

"Abbiamo avuto poco tempo di recupero, possibile che qualcuno fosse più stanco. Ma abbiamo sbagliato tanti passaggi con giocatori che l’altra sera non avevano giocato. La poca brillantezza è dovuta alla poca concentrazione. Abbiamo avuto un’interpretazione completamente diversa rispetto alla Champions ma poi siamo riusciti a riprenderla”.

Cosa non ha funzionato? Le prestazioni di Dybala e Kulusevski?

“Non ha funzionato il primo tempo perché non riempivamo bene l’area. Nella ripresa con McKennie e Ramsey eravamo sempre 3 o 4 giocatori a dare fastidio. Le prestazioni sono state altalenanti, era una partita difficile sia per Paulo che per Dejan. Paulo doveva fare la punta, si è mosso bene anche se non è abituato. Quando giochi con questa voglia però sono importanti i risultati di squadra e non le prestazioni dei singoli”.

Può darvi qualcosa in più questa rimonta?

"Si può darci qualcosa in più perché si possono vincere anche le partite sporche. Con tanta voglia di raggiungere il risultato anche con qualche situazione più incasinata siamo riusciti a occupare l’area e creare grattacapi”.

Era preoccupato? Cuadrado fondamentale per questa squadra…

“Non ero preoccupato, sapevamo cosa dovevamo fare e hanno funzionato bene anche le nostre marcature preventive nella ripresa. Quando riesci ad avere il gioco in mano e i giocatori nelle posizioni giuste come nel secondo tempo il gol prima o poi arriva. L’abbiamo cercato fino alla fine e sapevamo cosa poteva fare male al Torino. Cuadrado è importante per questa Juve come lo è stato per quella del passato. Lo conosciamo, forse potrebbe dare qualcosa in più nel chiudere l’azione che arriva da sinistra perché può avere tante chance”.

20:58 - Termina ora la conferenza stampa di Pirlo.