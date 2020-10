live Juventus, Pirlo: "Nessuna novità su Ronaldo. Alex Sandro dopo la sosta. Dybala titolare"

13:40 - Andrea Pirlo presenta Juventus-Hellas Verona, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, in programma domani sera alle 20:45 all’Allianz Stadium. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero, prevista per le ore 14, in diretta.

14:02 - Andrea Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia ora la conferenza del tecnico della Juventus.

Come ha ritrovato la squadra dopo Kiev? Qualcuno deve riposare?

"Ci siamo ritrovati bene perché abbiamo avuto tempo di riposare. A parte Chiellini gli altri sono tutti a disposizione".

Ci sono novità su Ronaldo?

"Fino a ieri sera nessuna novità, aspettiamo i tamponi. Come noi li ha fatti anche lui sta mattina a casa. Quando ci saranno novità le comunicheremo".

Come sta Alex Sandro?

"Alex Sandro è in via di recupero, sta lavorando piano piano per ritrovare la forma migliore. Ha avuto un brutto infortunio ed è un po' indietro. Credo che non possa rientrare prima della sosta".

Hai dovuto pungolare Dybala per domani?

"Domani Dybala gioca, non ho avuto bisogno di pungolarlo. Ha bisogno di allenarsi perché ha avuto poco tempo di farlo con noi fra infortunio, nazionale e poi il virus che ha avuto. Ci sono state due occasioni in cui l'avevamo in panchina e siamo rimasti in 10 e non c'era modo di inserirlo. Ha giocato a Kiev e domani è giusto che parla dall'inizio".

Si aspettava questo Morata?

"L'abbiamo comprato per questo. Sapevamo fosse un giocatore forte, con Dybala si conoscono bene e possono coesistere tranquillamente e poi spetterà a loro trovare le soluzioni migliori durante la partita".

Come sta De Ligt?

"De Ligt sta bene, dobbiamo solo aspettare che l'ortopedico dia il via libera. Però sta bene, si allena con noi magari evitando i contrasti. Fisicamente e mentalmente sarebbe pronto per giocare".

Questo è un periodo molto particolare, devi fare anche da psicologo?

"Questa è una situazione surreale. Già a Kiev ci sembrava completamente diverso perché c'erano dei tifosi. Giocare così non è facile, per noi e per gli altri. Non avendo fatto ritiro ed essendo stato in quarantena a me ha fatto piacere per stare un po' di più con i ragazzi e spiegare quello che voglio".

Con il tampone domani Ronaldo giocherebbe?

"No perché deve fare la visita di idoneità".

Cosa stai chiedendo a Morata?

"Nell'ultimo periodo era abituato tanto a giocare in fase difensiva e avere tanti metri di campo per il contropiede. Noi chiediamo a lui di essere sempre a disposizione del gioco, di dare pressione per liberare l'uomo nell'uno contro uno. Deve mettersi a disposizione per andare velocemente da un lato dall'altro. Poi il resto lo fa bene".

Bernardeschi a tutta fascia?

"Fisicamente sta meglio, anche lui rientrava da un infortunio. Vogliamo proporlo per tutta la fascia come aveva già fatto alla Fiorentina. Io lo vedo lì anche se qui è stato più esterno di un tridente. Sono certo che sarà una bella risorsa".

Fra Chiesa, Ramsey e Kulusevski, chi sta fuori con Dybala in campo?

"Domani sta fuori sicuramente Chiesa. Poi abbiamo tante soluzioni e dipenderà dalle partite. Ramsey ha fatto un grande lavoro e domani Dybala lo dovrà fare. Dipende da chi vogliamo mettere, ma abbiamo tanti giocatori che possono ricoprire più ruoli".

Quanto è compatibile la coppia Rabiot-Arthur?

"È compatibile perché tutti e quattro i centrocampisti non sono registi o mezzali e possono giocare insieme. Sono in quattro che ruoteranno per due posti".

McKennie può giocare?

"Sì, oggi farà la visita e speriamo possa esser già domani con noi almeno in panchina".

14:14 - Termina ora la conferenza stampa di Andrea Pirlo.