LIVE TMW - Juventus, Sarri: "Douglas forse fa uno spezzone, Higuain in dubbio"

Vigilia di Juventus-Genoa. Nella sala stampa dell'Allianz Stadium, come di consueto, parla il tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri.

14.07 - Inizia della conferenza stampa.

Come sta Bernardeschi?

"Sta bene, non può essere l'emblema degli errori di Lecce. Ha sbagliato tutta la squadra, non solo lui".

Cosa manca a questa squadra per realizzare il suo progetto?

"Sta facendo bene. Si è adeguata a un modo nuovo di giocare, normale che ci si debba perfezionare. Abbiamo margini di miglioramento, abbiamo preso la strada giusta".

Infortunati? Chi non verrà convocato?

"Pjanic non ha lesioni ma vediamo. Ieri non era in condizioni di poter giocare, come Higuain, che è uscito da un impatto violento. Ieri non è era ancora a posto, vediamo la situazione oggi. Bentancur ieri ha fatto allenamento, Douglas Costa rientra da 45 giorni di inattività e ha fatto solo un allenamento, vediamo se sarà disponibile per un piccolo spezzone".

Secondo opta il 46% dei tiri che fate finiscono nello specchio della porta, come spiega questo dato?

"A me risultano meno, mi pare una lettura ottimistica. Abbiamo una percentuale bassa sui tiri che facciamo in porta in chiave realizzativa. Secondo me è più una questione mentale".

Come avete preparato la partita contro le nuove idee di Thiago Motta?

"L'esperienza da noi è cominciata bene. E' una squadra che ha una qualità sorprendente, mi sembra in pochi giorni. Mi sembra che il nuovo allenatore abbia trovato terreno fertile su cui lavorare, classifica del Genoa è bugiarda. Abbiamo visto anche le immagini della Primavera del PSG per vedere alcune cose".

Si è confrontato con i giocatori sul fatto che create tanto?

"Ho espresso il mio timore, vediamo se riusciamo a preparare esercitazioni su questo ma anche diventare cattivi in fase di realizzazione".

Cuadrado nel tridente offensivo?

"Vediamo oggi la situazione generale. Senza Gonzalo diventa difficile pensare a un 4-3-3. Prima vediamo i giocatori a disposizione, poi vediamo".

Avete preso un gol a partita, dove dove lavorare?

"Siamo anche la migliore difesa del campionato. Il campionato è cambiato, la media gol di tutte le squadre mi sembra sia superiore, in campionato si segna di più. Nelle ultime partite abbiamo preso più gol su calci di rigore. Dobbiamo tenere presente questo aspetto e migliorare sicuramente".

De Ligt e Bonucci hanno giocato tanto, hanno bisogno di riposare?

"Tutti i giocatori hanno bisogno di riposare, specie quando vengono spremuti. Il motivo per cui vengono utilizzati con continuità da inizio stagione l'ho spiegato tante volte e questo motivo è per cui il riposo non glielo dò".

Che partita si aspetta domani?

"E' una partita difficile contro una squadra che, come ho detto prima, non ha una classifica veritiera Hanno buone qualità tecniche e attaccanti pericolosi. Sarà una partita difficile, non bisogna mai dare per scontato il recupero delle energie fisiche e mentali in settimane come queste".

14.18 - Finisce la conferenza