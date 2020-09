live Juventus, ufficiale il ritorno di Alvaro Morata: lo spagnolo arriva in prestito oneroso

La Juventus ha fatto la sua scelta: sarà Alvaro Morata il rinforzo per l'attacco di Andrea Pirlo. Dopo tante voci e relative trattative sull'asse Dzeko-Milik alla fine la Vecchia Signora ha deciso di puntare sullo spagnolo, che tornerà a Torino dopo quattro stagioni. Segui il live di Tuttomercatoweb.com con tutti gli aggiornamenti sulla giornata del giocatore, dalle visite mediche alla firma e all'ufficialità arrivata pochi istanti prima delle 23.

22.56 - Morata torna alla Juventus, è ufficiale - È arrivata l'attesa ufficialità del ritorno di Alvaro Morata alla Juventus. L'attaccante spagnolo si trasferisce dall’Atletico Madrid, dove ha militato nelle ultime stagioni, e giocherà in prestito per il 2020/2021, con opzione per il prolungamento di un anno.

22.28 - Il saluto all'Atletico Lettera tramite i social di Alvaro Morata ai tifosi dell'Atletico Madrid. In attesa dell'ufficialità con la Juventus, arriva il post su Instagram. "Cari Atléticos, giocare per l'Atletico de Madrid è stata una delle cose più belle che mi siano capitate nella mia vita. Chi mi conosce sa che avrò sempre il mio abbonamento al Metropolitano. Voglio ringraziarvi per questi due anni incredibili in cui ho vissuto momenti che non dimenticherò mai e in cui mi sono sentito uno di voi dal momento in cui sono arrivato".

17.53 - Ma c'è chi lo difende "Alvaro Morata non è stato una delusione per l'Atletico Madrid". Editoriale del Golazo de Gol, trasmissione sportiva spagnola, sull'addio della punta direzione Juventus. "Non è Cavani, Suarez, Kane, un goleador, ha rispettato le aspettative. Alvaro è stato accettabile, non sarà una leggenda del club ma è stato uno dei protagonisti della notte di Liverpool".

17.25 - Critiche in Spagna Durissimo attacco di Deportes Cuatro ad Alvaro Morata. L'emittente spagnola ha ripescato tutte le dichiarazioni della punta spagnola dove dichiara amore all'Atletico Madrid. Da "vorrei star qui per sempre" ad "amo stare "qui", un video che fa spiegare alla tv che il giocatore 'è andato via dalla porta di servizio per tornare alla Juventus'.

17.15 - In attesa dell'ufficialità Dopo la chiusura della Borsa è attesa stasera l'ufficialità dell'arrivo di Morata alla Juventus.

14.30 - Terminate le visite mediche - Sono appena terminate le visite di rito: Morata è uscito dal J Medical, accolto dall'abbraccio e dai cori dei tifosi bianconeri. Ora andrà in sede (a pochi passi dal centro medico della Juve) per firmare il contratto che lo legherà alla Juventus.

13.02 - Tanti tifosi all'uscita - Nonostante il maltempo, sono ancora tanti i tifosi fuori dal J Medical che aspettano l'uscita di Morata: lo spagnolo ha promesso che firmerà gli autografi una volta completato l'iter delle visite.

10.48 - Visite mediche in corso - Mentre continuano i test medici di rito, anche la Juventus twitta sul ritorno dell'attaccante spagnolo.

09.43 - Via alle visite - Alvaro Morata è arrivato al J Medical per le visite con la Juventus. L'attaccante è pronto a svolgere i test con i bianconeri per poi firmare il suo contratto con la Vecchia Signora.

📣 #Juve, #Morata è arrivato al J Medical: visite mediche e firma per lo spagnolo pic.twitter.com/13kcYzAWtA — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) September 22, 2020

08.55 - Tifosi in attesa di Morata - Tra pochi minuti Alvaro Morata, pronto al ritorno alla Juventus dopo 4 stagioni trascorse tra Real Madrid, Chelsea e Atletico, arriverà al J Medical per svolgere i consueti test prima di firmare il suo nuovo contratto con il club bianconero. I tifosi non vedono l'ora di riabbracciarlo e circa una quarantina di sostenitori del club campione d'Italia sono già in fila per accogliere lo spagnolo alle visite mediche.