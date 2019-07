LIVE TMW - Lazio, Acerbi: "Champions? Guai a chi non ha lo stimolo"

Fonte: Dall'inviato ad Auronzo di Cadore

Al termine dell'amichevole vinta dalla Lazio contro la Top 11 Radio 103 (per 12 a 0), il difensore biancoceleste Francesco Acerbi è atteso in conferenza. Di seguito la cronaca testuale in diretta dalla sala stampa del centro sportivo di Auronzo di Cadore.

Ore 19.20 - Comincia la conferenza di Acerbi: "Quest'anno vedo molta complicità tra di noi, ci conosciamo di più. C'è entusiasmo per affrontare la prossima stagione che sarà difficile. Stiamo lavorando bene con intensità, professionalità e serenità. L'anno scorso? Dopo la vittoria con l'Inter abbiamo sbagliato, qualcosa non ha funzionato. La Lazio non può arrivare all'ottavo posto".

Se la Lazio resta questa è la maggior accreditata al 4° posto?

"Dipende da noi, da quello che vogliamo dare, da quello che ognuno di noi vuole trasmettere. Le qualità della squadra sono indiscusse, il gruppo è sano: il resto ce lo dobbiamo guadagnare in campo e fuori. Dobbiamo aiutarci. Possiamo fare un grandissimo campionato, speriamo di toglierci tante soddisfazioni. Giocare la Champions deve essere uno stimolo, guai a chi non ce l'ha dentro".

I compagni ti chiamano 'leone'....

"Da una vita che succede, fa piacere essere leader. Cerco sempre di dare qualcosa in più, di migliorarmi sempre e di essere all'altezza. Io per esempio vado da uno psicanalista per cercare di migliorare sempre. Ogni anno voglio fare qualcosa in più, non bisogna mai sedersi. Io parlo poco, cerco di farlo con il lavoro quotidiano. Noi più grandi dobbiamo dare l'esempio sul campo, cercando di dare consigli giusti ai più giovani".

Sui nuovi arrivati:

"Si stanno integrando bene. Vavro è un ottimo elemento, è applicato e questo è importante. È sveglio e deve migliorare, così come tutti. Siamo qua per darci una mano a vicenda. Molti sono giovanissimi, hanno tutto il tempo per crescere”.

Ore 19.28 - Finisce la conferenza stampa