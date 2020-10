live Lazio, Inzaghi: "Inter? Serve la gara perfetta. Covid, servono le precauzioni"

È chiamata al riscatto, la Lazio, reduce dalla pesante sconfitta di mercoledì contro l'Atalanta. Non sarà però facile per i biancocelesti, domani alle 15 impegnati all'Olimpico contro l'Inter di Conte. Per presentare il match, alle 14.30 è prevista la conferenza stampa di Simone Inzaghi. Segui la diretta testuale di TuttoMercatoWeb.com!

Ore 14.32 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi:

Prima l'Atalanta, adesso l'Inter: già si sente di poter dire che il livello tra le squadre è lo stesso dell'anno scorso?

"Negli anni scorsi tutti abbiamo fatto un ottimo percorso, ora siamo solo all'inizio. Veniamo da una partita, quella di mercoledì sera, disputata bene ma abbiamo commesso degli errori che non ti puoi permettere con determinate squadre. Contro l'Inter dovremo fare di più".

Domani ci sarà la possibilità di vedere Fares?

"Manca ancora l'allenamento di oggi. Verrà convocato, è un giocatore che è arrivato con una preparazione non adeguata. Non lavorava con la palla prima alla Spal. Sta crescendo e cerca di imparare velocemente. Al massimo verrà in panchina".

È la terza in una settimana e a centrocampo ha più scelta. La Lazio potrebbe giocare solo con immobile davanti come tante volte ha fatto in passato?

"Le valutazioni le faremo oggi, bisognerà vedere anche come hanno recuperato Immobile e Caicedo e come sta Correa. Ho dei ballottaggi, vedremo".

Si esalta l’attacco dell’Atalanta che ha segnato 8 reti nelle prime due giornate, ma di queste nessuna è del suo centravanti titolare Zapata. Quanto anche la Lazio avrebbe bisogno dei gol degli “altri”, e non solo di quelli di Immobile, per crescere ancora?

"In tutti questi anni abbiamo segnato tanto con Ciro ma anche con altri giocatori. Adesso siamo solo all'inizio e dobbiamo migliorarci partita dopo partita".

Ci sono eccessive aspettative sulla Lazio?

"Le aspettative è giusto che ci siano, perché veniamo da una stagione esaltante in cui abbiamo vinto anche un trofeo. Sapevamo di essere in emergenza prima delle tre partite, domani dovremo fare una grande gara".

Soddisfatto dal mercato? Caicedo resterà?

"Del mercato ne parla il direttore Tare, che lavora 24 ore al giorno. Spero possa chiudersi al più presto, così i giocatori possono impegnarsi al massimo senza distrazioni".

Che partita cercherà di fare la Lazio?

"La partita perfetta. L'Inter è una squadra molto fisica, tosta da affrontare, con un ottimo allenatore e tanti giocatori da ruotare. Servirà più concentrazione di mercoledì".

Emergenza Covid-19. Sarebbe favorevole ad un ritiro prolungato per preservare i calciatori e lo staff dal pericolo di contagio?

"La previsioni dicevano che con l'autunno ci sarebbe stata un'impennata dei casi e così è stato. Penso anche che rispetto a febbraio-marzo le autorità sanitarie e il governo sappiano muoversi meglio, avevano preventivato questa cosa. Bisogna stare tranquilli, cercare di prendere le precauzioni necessarie, spero possa andare tutto bene".