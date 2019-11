LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "La sosta? Visti i risultati avrei preferito continuare"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE

Terza vittoria consecutiva con 4 gol segnati all'Olimpico per la Lazio, che batte 4-2 il Lecce e sale al 3° posto. A breve presso la sala stampa dello stadio Olimpico è atteso Simone Inzaghi per analizzare in conferenza quanto accaduto sul terreno di gioco. Segui il live testuale su TMW!

Ore 17.17 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi:

Vittoria bella e convincente...

"Nelle ultime 7 ne abbiamo vinte 5 e pareggiate 2. Bisogna guardare avanti, oggi abbiamo fatto un'ottima gara anche calcolando quanto abbiamo speso giovedì. Anche le altre squadre che hanno giocato in Europa hanno pagato questo fine settimana. Avremmo dovuto avere un po' più di lucidità contro un avversario che si era preparato molto bene dopo una settimana in ritiro a Roma".

Una delle vittorie più difficili?

"A questi ragazzi gli si può rimproverare poco. Il Lecce è una squadra fisica: i loro attaccanti sono esperti, hanno giocato bene e ci facevano correre. Gli ultimi 20' dovevamo essere più bravi a tenere palla e a farla circolare. Adesso abbiamo 15 giorni di break dopo aver affrontato un calendario non semplice. Dobbiamo continuare così".

La svolta con l'Atalanta o a Firenze?

"Ho sempre detto di essere tranquillo, era evidente che la squadra giocava e creava. Lo ho sempre sostenuto, anche prima di Firenze. Abbiamo attraversato un momento in cui non eravamo premiati dai risultati, che contano nel calcio. Ma la mia Lazio ha sempre risposto, ero sicuro che poi i punti sarebbero arrivati".

Si può parlare di Inzaghilandia...?

"Dobbiamo cercare di trovare più equilibrio. Sappiamo di dover migliorare perché giocando con questo modulo abbiamo 4 giocatori d'attacco e 2 quinti molto offensivi. Sto allenando anche i miei play nel migliore dei modi. Leiva stava andando bene oggi ma era ammonito, avevo paura di rimanere in 10 viste le tante ripartenze che potevamo subire. Cataldi mi ha dimostrato ancora una volta di essere un valore aggiunto".

Radu e Marusic torneranno dopo la sosta?

"Dovrebbero esserci ma bisogna vedere come reagiscono i ragazzi, che stanno cercando di recuperare. Quando c'è una lesione di primo grado, la diagnosi è di 2-3 settimane. Ne abbiamo tanto bisogno, sono giocatori forti e importanti che ci garantiscono rotazioni in più".

La sosta arriva al momento giusto?

"Avremmo voluto continuare visti gli ultimi risultati. Ma ci sta, ora riposeremo fino a mercoledì e poi torneremo a lavorare per migliorarci".

