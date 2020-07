live Lazio, Inzaghi: "Milinkovic e Correa out, c'è rammarico"

Serata buia per la Lazio, che perde in casa 3-0 contro il Milan. Tra poco mister Simone Inzaghi commenterà in conferenza stampa l'amara sconfitta, che allontana i biancocelesti dalla Juventus, prima a +7. Segui la diretta testuale di Tuttomercatoweb.com!

Ore 00.08 - Inizia la conferenza:

"Dovevamo essere più bravi a far girare gli episodi a nostro favore. Dovevamo essere più bravi nel primo tempo. Nella ripresa non siamo riusciti a riaprirla, poi il gol di Rebic ha chiuso i giochi. Ci dispiace, volevamo continuare il nostro percorso. Dovevamo andare oltre l'emergenza, avevamo tante defezioni pesanti e ho dovuto schierare giocatori fuori posizione. C'è rammarico".

Il punto sugli infortunati?

"Per Milinkovic distorsione alla caviglia. Correa si è infortunato al polpaccio, dove aveva già dolore. Leiva e Cataldi bisognerà vedere domani mattina. Marusic, Luiz Felipe e Lulic sono out per il Lecce. Dovremo fare la formazione con il dottore".

Ore 00.13 - Finisce la conferenza stampa