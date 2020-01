LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Nella ripresa dovevamo muovere meglio la palla"

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato al Mario Rigamonti, Brescia

14.50 - Tra pochi minuti Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, interverrà all'interno della sala stampa del Mario Rigamonti per analizzare il match con il Brescia.

15.00 - È iniziata la conferenza stampa di mister Inzaghi.

Qual è il vostro segreto?

"Il nostro segreto è quello di fare sempre bene. Abbiamo vinto una partita importantissima. Nel secondo tempo dovevamo muovere meglio la palla, c'era un campo che non ci permetteva di fare il nostro gioco. Sapevamo che era una partita difficile, poi gli avversari fanno sempre di tutto per non farci vincere".

Come è nata l'intuizione di Correa?

"Penso che Correa sia un ragazzo intelligente, ha fatto una grandissima partita. Mi è venuta in mente dopo aver visto Cataldi sottotono. Ha qualche caratteristica diversa da Luis Alberto, ma può fare quel ruolo. Adesso speriamo che questo affaticamento non sia nulla di preoccupante".

15.02 - È terminata la conferenza stampa di mister Inzaghi.