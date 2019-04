LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Non c'è mai stato nulla da ricostruire"

Fonte: Dall'inviato a San Siro, Milano

Sul risultato. “Non è facile arrivare alla terza finale, non c’era da ricostruire, zero, ma da raccogliere i cocci da una sconfitta venuta in quel modo con il Chievo. Giocando con quella concentrazione avremmo creato molto. Reina ha parato tutto”.

Sul secondo tempo. “Nel primo tempo non avevamo concesso nulla al Milan, se non tre quattro calci d’angolo. Ho detto ai ragazzi di rimanere tranquilli, di mantenere la lucidità”.

Sul nuovo inizio. "Guardandomi indietro mi ricordo le finali, i piazzamenti, il record di gol. In Serie A se rimani in 10 dopo 20 minuti perdi quasi sempre, ci è capitato con il Chievo. Io sarei rimasto lucido nonostante le voci, nonostante quello che si diceva. C'era preoccupazione da parte mia per i giocatori, ma ci siamo passati altre volte. Dopo l'andata a Roma e dopo Francoforte erano venute fuori le medesime voci. Ero sicuro di una grande gara".

Sulla condizione fisica. "Avremmo dovuto forse fare gol anche nel primo tempo, c'è stato un bell'intervento di Reina su Correa. Abbiamo giocato molto bene a calcio, in uno stadio fantastico in una cornice bellissima".

Simone Inzaghi parla della vittoria. "Doveva essere più larga, è strameritata. Raggiungiamo la terza finale in tre anni, altre squadre con più aspettative non ce l'hanno fatta. Poi ci penseremo il 15 maggio, abbiamo cinque partite di campionato. Per preparare questa gara ho fatto vedere la partita di San Siro. Non avremmo meritato di perdere, anzi. Reina ha parato tutto, ma siamo stati bravissimi nell'azione del gol. Poi bravi a non subire quasi nulla".